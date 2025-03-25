ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок Вереса и Руха перешел в клуб Первой лиги
«Подолье» подписало Андрея Кухарука
Участник Первой лиги, «Подолье» из Хмельницкого, официально подписала контракт с 29-летним полузащитником Андреем Кухаруком.
Пресс-служба клуба не разглашает информацию относительно деталей договора, однако известно, что футболист будет играть в новом коллективе под 15-м номером.
Последней командой Андрея стала тернопольская «Нива», к которой полузащитник присоединился летом 2024 года. Всего за клуб Кухарук отыграл 15 матов, в которых отдал четыре ассиста. Зимой игрок и коллектив прекратили сотрудничество.
Также в своей карьере Кухарук выступал за такие клубы как «Рух», «Верес», «Ингулец» и «Агробизнес».
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