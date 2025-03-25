Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новый тренер Мариуполя определился с помощниками
Украина. Первая лига
25 марта 2025, 10:09 | Обновлено 25 марта 2025, 10:21
404
1

Новый тренер Мариуполя определился с помощниками

В составе азовцев будет выступать экс-игрок сборной Украины

25 марта 2025, 10:09 | Обновлено 25 марта 2025, 10:21
404
1
Новый тренер Мариуполя определился с помощниками
Максим Фещук

Как стало известно Sport.ua, помощниками нового главного тренера перволигового ФСК «Мариуполь» Максима Фещука будут Владимир Журавчак, Игорь Ощипко и Олег Стронцицкий.

По имеющейся информации, из футболистов, выступавших за «горожан» прошлой осенью, остались Андрей Богданов, Антон Байдал и Егор Булгаков.
С остальными, новички контракты начнут подписывать 25 марта.

Сейчас «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков и 30 марта померится силами с «Прикарпатьем».

Напомним, что до конца текущего сезона в Первой лиге любительский «Феникс», будет выступать под брендом ФСК «Мариуполь», став его правопреемником.

По теме:
«Требовали деньги». Украинский защитник рассказал о скандале в клубе УПЛ
Легионер Металлиста 1925: «Не буду играть с россией. Украина – моя семья»
Тренер Юве преодолел тысячу километров на авто, чтобы подписать контракт
ФСК Мариуполь Максим Фещук Игорь Ощипко Олег Стронцицкий Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд назначение тренера Феникс Подмонастырь
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Футбол | 24 марта 2025, 13:21 3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Правильно он все сказал. Молодец!»

Бывший футболист отреагировал на слова Александра Хацкевича

Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем
Футбол | 25 марта 2025, 03:39 2
Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем
Полузащитник сборной Англии рассказал об отношениях с Тухелем

Эберечи Эзе понимает нового тренера с полуслова

Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Футбол | 25.03.2025, 08:49
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сейчас на любой позиции никакой. Ничего не может»
Футбол | 24.03.2025, 11:27
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сейчас на любой позиции никакой. Ничего не может»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он сейчас на любой позиции никакой. Ничего не может»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Другие виды | 24.03.2025, 11:41
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Ярослава МАГУЧИХ: «Я была влюблена в него»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Фещук единственный эксперт на УПЛ-ТВ, которого интересно было слушать.
Желаю ему удачи как тренеру. Позитивный парень.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 32
Футбол
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
24.03.2025, 10:57 2
Футбол
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
Магучих объяснила, почему не смогла триумфовать на чемпионате мира в Китае
23.03.2025, 09:22 5
Другие виды
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
24.03.2025, 01:54 3
Футбол
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 7
Футбол
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»
24.03.2025, 03:45 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем