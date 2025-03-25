Новый тренер Мариуполя определился с помощниками

Как стало известно Sport.ua, помощниками нового главного тренера перволигового ФСК «Мариуполь» Максима Фещука будут Владимир Журавчак, Игорь Ощипко и Олег Стронцицкий.

По имеющейся информации, из футболистов, выступавших за «горожан» прошлой осенью, остались Андрей Богданов, Антон Байдал и Егор Булгаков.

С остальными, новички контракты начнут подписывать 25 марта.

Сейчас «Мариуполь» занимает 10 место в группе «Выбывание» Первой лиги, набрав 18 очков и 30 марта померится силами с «Прикарпатьем».

Напомним, что до конца текущего сезона в Первой лиге любительский «Феникс», будет выступать под брендом ФСК «Мариуполь», став его правопреемником.