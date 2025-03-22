В среду, 26 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Аргентина – Бразилия. Встреча пройдёт на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

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Аргентина

Сборная Аргентины в мартовских матчах вынуждена обходиться без Лионеля Месси. Лидер команды травмировался и пропустит два важных поединка. В первом из них сборная Аргентины встречалась со сборной Уругвая и одержала победу со счетом 1:0. Победный мяч на 68-й минуте забил Тьяго Альмада. Сборная Аргентины набрала 28 очков и лидирует в турнирной таблице.

Бразилия

Бразилия также вынуждена обойтись без звездного игрока. Из-за травмы команде не сможет помочь Неймар. Перед принципиальным противостоянием со сборной Аргентины бразильцы играли со сборной Колумбии – соседом по турнирной таблице. Бразилия вышла вперед на 6-й минуте, но пропустила в конце первого тайма. Все шло к ничьей, на 9-й компенсированной минуте Винисиус Жуниор принес сборной Бразилии победу. Бразильцы набрали 21 очко и поднялись на третью строчку турнирной таблицы.

Личные встречи

Из последних пяти матчей, три выиграла сборная Аргентины. Одна победа на счету Бразилии. Еще одна встреча закончилась вничью.

Аргентина – Бразилия: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах отбора к ЧМ-2026 сборная Аргентины забивала в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность сборной Бразилии в гостях составляет 0,83 гола за матч.

Прогноз

Сборная Уругвая попробует отобрать очки у лидера. Возможен вариант, что забьет только одна команда. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,66.