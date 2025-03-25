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Германия
25 марта 2025, 13:37 | Обновлено 25 марта 2025, 13:49
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Противоречивый Бундестим: способна ли сборная Германии на большие победы?

Блогер Sport.ua Сергей Завалко оценивает перспективы немецкой сборной

25 марта 2025, 13:37 | Обновлено 25 марта 2025, 13:49
93
0
Противоречивый Бундестим: способна ли сборная Германии на большие победы?
Getty Images/Global Images Ukraine

В сентябре 2023 года Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о назначении Юлиана Нагельсманна на должность главного тренера национальной команды. Ханс-Дитер Флик провел неудачный отрезок карьеры во главе сборной Германии. Можно даже сказать, провалился. Будучи помощником Йоахима Лева, нынешний наставник «Барселоны» пережил много хороших моментов с главной команды страны, но сам не справился с Бундестим, что привело к его увольнению.

Флик покинул сборную Германии тогда же, когда пришел Нагельсманн – в сентябре 2023-го. Немцы тогда переживали сложный период. Последней игрой для специалиста стал товарищеский матч против Японии, в котором его подопечные разгромно проиграли со счетом 1:4. До того Бундестим уступила Колумбии и Польши, забив всего 1 гол в трех матчах и пропустив 7 мячей. Кроме того, Германия проиграла 3 матча подряд впервые с 1985 года. Побед у команды тогда не было в пяти матчах подряд. Бундестим выдала очень нервную серию в рамках подготовки к домашнему чемпионату Европы.

С каждым отрицательным результатом ситуация в сборной Германии становилась все более напряженной. Игроки спорили с тренером, тот настаивал на своем, не всегда принимая во внимание предложения лидеров команды. В DFB понимали, что нужно что-то менять. Под руководством Флика немцы покинули Лигу наций и чемпионат мира еще на групповой стадии. Оставлять его во главе команды на домашний Евро было большим риском. В итоге, Флик стал первым тренером Бундестим, которого уволили. До того все предыдущие наставники сборной Германии покидали этот пост самостоятельно. Но у DFB не было времени задумываться об истории, поскольку команде нужен был тренер на большой домашний турнир.

Нагельсманн фигурировал в слухах почти всегда, что немного странно, поскольку обычно столь молодых тренеров не назначают в сборные. Да и «Баварию» он покинул не лучшим образом. По слухам, специалист «потерял» раздевалку, допустил раскол в коллективе и уже не мог повлиять на ситуацию. К тому же Юлиан не лучшим образом выступал с «рекордмайстром» в плей-офф Лиги чемпионов, а в международных турнирах матчи на выбывание играют решающую роль. Тем не менее руководство сборной доверилось именно ему. В DFB посчитали, что Германии нужен молодой, современный и прогрессивный специалист со свежим взглядом на футбол национальной команды.

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Безусловно, Нагельсманн был под давлением. По-другому и быть не может, когда возглавляешь одну из самых статусных команд мира в 35 лет. И начало действительно было не лучшим – немцы выиграли только один из первых четырех матчей под его руководством, потерпев 2 поражения подряд. Поворотным стал поединок против сборной Франции, в котором Бундестим одержала победу со счетом 2:0. С этого момента началась впечатляющая серия сборной Германии из 17-ти матчей без поражений в основное время. С тех пор немцы проиграли только один матч – сборной Испании в четвертьфинале чемпионата Европы в дополнительное время. Однако мало кто винил в том поражении Нагельсманна.

Тренер – ключевой элемент любой команды, особенно национальной. У него нет много времени на трансферы, тренировки и построение схем. Тренеру сборной нужно действовать быстро. Насчет Юлиана были сомнения, но он справился во время подготовки к чемпионату Европы, потом на самом Евро, и продолжает справляться сейчас. В текущем розыгрыше Лиги наций Германия еще ни разу не проиграла под его руководством, хотя и проводила неидеальные матчи. После чемпионата Европы сразу несколько ветеранов покинули национальную команду. Это позволило Нагельсманну брать в команду других, менее именитых, но способных игроков, которые полны желания добиться успеха в составе сборной.

Нельзя сказать, что у Германии сейчас топ-состав. У немцев бывали команды и получше. Однако тренер доверяет игрокам, которых вызывает, а они стараются приносить пользу команде. Получается не всегда и не у всех, но иногда это срабатывает. Один из самых ярких игроков последних матчей – Тим Кляйндинст. Форвард менхенгладбахской «Боруссии» сыграл всего 6 матчей за Бундестим, но уже забил 4 мяча. Особенно важными были его голы в матчах против Италии. Паскаль Грос получал мало шансов на Евро, но в Лиге наций регулярно выходит на поле в стартовом составе. Есть молодой Джейми Левелинг, который забил победный гол Нидерландам в дебютном матче за сборную.

Нынешняя сборная Германии – это не только «Бавария». Нагельсманн привлекает игроков с обеих «Боруссий», «Байера», «Штутгарта», «Майнца» и других клубов. У немцев появилась глубина. Может, не самого высокого качества, но она есть, а способность тренера повлиять на игру с помощью замен и тактической гибкости приносит результат. К тому же некоторые футболисты под руководством Юлиана серьезно прогрессируют. Леон Горецка дважды чуть не покинул «Баварию», но в последних четырех матчах из пяти за клуб и сборную отыграл по 90 минут, еще и забил победный гол Италии. Карим Адейеми, вероятно, мог бы приносить больше пользы, если бы не проблемы со здоровьем. Это по-прежнему большой талант.

Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Йозуа Киммих вообще вышел на запредельный уровень. Новый контракт с «рекордмайстром» и капитанская повязка в национальной команде сделали его настоящим лидером. Киммих разрывал Италию своими подачами и передачами, записав на свой счет 1 гол и 4 ассиста в двух матчах. И это при том, что он играет на позиции правого защитника. Кроме того, у немцев остаются главные молодые звезды – Джамал Мусиала и Флориан Вирц. Полузащитник «Байера» не играл против Италии, но до того забил 3 гола и отдал столько же ассистов в групповой стадии Лиги наций. У Мусиалы такие же показатели результативности в том же турнире. Эти игроки развиваются и в будущем будут приносить все больше пользы.

Даже с не самым сильным по именам составом у сборной Германии хорошие перспективы как минимум на победу в Лиге наций. Однако матчи против Италии показали, что эта команда неидеальна. Немцы часто превосходят соперников по контролю мяча, выполненным и точным передачам, но они плохо действуют под прессингом. Если Бундестим встретится с командой примерно своего уровня – могут возникнуть проблемы. Германии не хватает надежности в защите. Киммих и Нико Шлоттербек хорошо действуют на флангах, но в центре обороны у немцев есть проблемы. Джонатан Та – не самый лучший напарник для Антонио Рюдигера в центре обороны.

В полузащите тоже не хватает качества, несмотря на прогресс Горецки. Германия показывает интересную игру и продолжает свою впечатляющую серию почти без поражений, но она не выглядит командой, которую нельзя победить. Бундестим любит контролировать игру, но выглядит уязвимой против команд, которые умеют хорошо контратаковать. Откровенно говоря, у Германии есть проблемы практически в каждой линии. У немцев по-прежнему нет центрфорварда высокого уровня, не говоря уже о его равноценной замене. Но они справляются, благодаря командным действиям и гибкости Нагельсманна. Эта команда способна побеждать, но ей нужно стать еще более сплоченной и более надежной, особенно у своих ворот.

Сергей ЗАВАЛКО

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статьи эксклюзив сборная Германии по футболу Юлиан Нагельсманн Лига наций
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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