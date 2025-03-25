Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в отборе на чемпионат мира

После окончания ответных матчей плей-офф Лиги наций, определились составы всех групп отбора к чемпионату мира 2026.

После победы Франции над Хорватии, своих соперников узнала сборная Украины. Подопечные Сергея Реброва сыграют против Исландии, Азербайджана и собственно Франции.

Матчи отборочного турнира состояться осенью 2025 года. В финальную часть мундиаля попадет победитель группы, а команда, которая займет второе место, отправится в плей-офф.

Аналитический портал Football Meets Data оценил шансы всех команд на попадание на чемпионат мира. Главным фаворитом группы D стала сборная Франции – ее шансы на первое место оцениваются в 82%.

Аналитики считают, что подопечные Сергея Реброва с вероятностью 67% станут вторыми и попадут в плей-офф. Исландию и Азербайджан аналитики видят аутсайдерами квартета.

Шансы команд в отборе к чемпионату мира 2026 года