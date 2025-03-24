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Чемпионат мира
24 марта 2025, 01:54 | Обновлено 24 марта 2025, 02:21
358
1

Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА

Сборная Украины сыграет с командами Франции. Исландии и Азербайджана

24 марта 2025, 01:54 | Обновлено 24 марта 2025, 02:21
358
1
Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine

По итогам четвертьфиналов Лиги наций определены состав всех групп в отборе на чемпионат мира 2026 в зоне УЕФА.

Франция одолела Хорватию в 1/4 финала Лиги наций по сумме двух матчей (0:2, 0:2, пен. 5:4) и стала соперником Украины в группе отбора к ЧМ.

Состав группы D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан. Матчи пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2025 года.

В финальный раунд ЧМ-2026 попадет победитель группы, а команды, занявшие второе место, будут играть в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года.

Чемпионат мира 2026. Зона УЕФА

Состав групп

  • 🔹 Группа A: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
  • 🔹 Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово
  • 🔹 Группа C: Дания, Греция, Шотландия, беларусь
  • 🔹 Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
  • 🔹 Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария
  • 🔹 Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения
  • 🔹 Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
  • 🔹 Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино
  • 🔹 Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
  • 🔹 Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
  • 🔹 Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
  • 🔹 Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар

Турнирные таблицы квалификации

Команды, отмеченные буквой X, гарантированно попадут, как минимум, в плей-офф квалификации ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Iigor6583
З такою грою як бельгійцями в другому матчі, немає чого пертися на ЧС. Страхополохам, кривоногим тихоходам, які не можуть зробити 2-3 передачі без обрізки, туди шлях закритий. Хай краще йдуть копати окопи на фронт. А в футболі вони непотріб.
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