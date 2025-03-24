Квалификация ЧМ-2026. Определен полный состав групп в зоне УЕФА
Сборная Украины сыграет с командами Франции. Исландии и Азербайджана
По итогам четвертьфиналов Лиги наций определены состав всех групп в отборе на чемпионат мира 2026 в зоне УЕФА.
Франция одолела Хорватию в 1/4 финала Лиги наций по сумме двух матчей (0:2, 0:2, пен. 5:4) и стала соперником Украины в группе отбора к ЧМ.
Состав группы D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан. Матчи пройдут в сентябре, октябре и ноябре 2025 года.
В финальный раунд ЧМ-2026 попадет победитель группы, а команды, занявшие второе место, будут играть в плей-офф.
Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике летом 2026 года.
Чемпионат мира 2026. Зона УЕФА
Состав групп
- 🔹 Группа A: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург
- 🔹 Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово
- 🔹 Группа C: Дания, Греция, Шотландия, беларусь
- 🔹 Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан
- 🔹 Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария
- 🔹 Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения
- 🔹 Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта
- 🔹 Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино
- 🔹 Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдова
- 🔹 Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн
- 🔹 Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра
- 🔹 Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар
Турнирные таблицы квалификации
Команды, отмеченные буквой X, гарантированно попадут, как минимум, в плей-офф квалификации ЧМ благодаря успешному выступлению в Лиге наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 24 марта в 21:45 по Киеву
Британец не хотел драться против Джорджа Формана