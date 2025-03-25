Опытный форвард Ворсклы может пропустить игру против Кривбасса

Как стало известно Sport.ua, в контрольном матче с второлиговым «Горняком-Спортом» мышечной контузии не избежал бомбардир «Ворсклы» Владислав Кулач и его участие в календарном поединке 22 тура УПЛ с «Кривбассом» – под вопросом.

Зато в этом единственном спарринге во время мартовской паузы в чемпионате принял участие Евгений Павлюк, который пропустил победный матч 21 тура во Львове с «Рухом».

Сейчас в тренировочном лагере «Ворсклы» отсутствуют игрок молодежной сборной Украины Илья Крупский, который на подготовительном этапе в Турции, и Фернан, который находится в расположении сборной Коста-Рики.

Пока футболисты «Ворсклы» находятся на 12 месте в УПЛ, набрав 21 очко и 30 марта будут выяснять отношения с «Кривбассом».

Ранее мы сообщали, что «Ворскла» провела товарищеский матч с клубом «Горняк-Спорт».