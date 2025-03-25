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Италия
25 марта 2025, 14:25 | Обновлено 25 марта 2025, 15:20
911
1

Далее Довбик без партнера. Форвард Ромы отправился на операцию

Пауло Дибалу прооперируют в Лондоне

25 марта 2025, 14:25 | Обновлено 25 марта 2025, 15:20
911
1
Далее Довбик без партнера. Форвард Ромы отправился на операцию
Getty Images/Global Images Ukraine

1-летний аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала досрочно завершил сезон.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Дибала получил травму в матче 29-го тура Серии A против «Кальяри». Позже у него диагностировали повреждение левого бедра.

Известно, что без операции не обойтись, поэтому в этом сезоне игрок больше не сыграет. Сегодня форварда прооперируют в Лондоне.

В нынешнем розыгрыше Серии A Дибала провел 24 матча и забил 6 мячей.

Артем Довбик в чемпионате Италии уже имеет 10 голов. Далее украинский форвард будет играть без своего аргентинского товарища по команде.

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Пауло Дибала Серия A чемпионат Италии по футболу травма травма бедра Рома Рим Артем Довбик
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 1
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ViAn
Без Дібали цій Ромі буде вкрай важко пробитись в зону єврокубків. Хоча динаміка наразі дуже позитивна є по результатам. Така втрата вплине сильно на результати.
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