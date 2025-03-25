Далее Довбик без партнера. Форвард Ромы отправился на операцию
Пауло Дибалу прооперируют в Лондоне
1-летний аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала досрочно завершил сезон.
Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
Дибала получил травму в матче 29-го тура Серии A против «Кальяри». Позже у него диагностировали повреждение левого бедра.
Известно, что без операции не обойтись, поэтому в этом сезоне игрок больше не сыграет. Сегодня форварда прооперируют в Лондоне.
В нынешнем розыгрыше Серии A Дибала провел 24 матча и забил 6 мячей.
Артем Довбик в чемпионате Италии уже имеет 10 голов. Далее украинский форвард будет играть без своего аргентинского товарища по команде.
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