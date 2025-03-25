Далее Довбик без партнера. Форвард Ромы отправился на операцию

1-летний аргентинский форвард «Ромы» Пауло Дибала досрочно завершил сезон.

Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Дибала получил травму в матче 29-го тура Серии A против «Кальяри». Позже у него диагностировали повреждение левого бедра.

Известно, что без операции не обойтись, поэтому в этом сезоне игрок больше не сыграет. Сегодня форварда прооперируют в Лондоне.

В нынешнем розыгрыше Серии A Дибала провел 24 матча и забил 6 мячей.

Артем Довбик в чемпионате Италии уже имеет 10 голов. Далее украинский форвард будет играть без своего аргентинского товарища по команде.