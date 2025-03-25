Рома сделает ставку на Довбика – ожидают, что он станет лидером клуба
29 марта римский клуб проведет первый матч после международной паузы
29 марта состоится матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором после международной паузы встретятся «Лечче» и «Рома». Римскому клубу в предстоящих матчах не поможет аргентинский футболист Пауло Дибала – он травмировался и ожидает на операцию.
Тренерский штаб римской команды намерен сделать ставку на украинского форварда Артема Довбика – в Италии ожидают, что он станет лидером и поведет за собой партнеров в текущем сезоне. «Рома» имеет неплохие шансы на попадание в Лигу чемпионов.
«Серьезной проблемой для римского коллектива стала травма Дибалы, до конца чемпионата подопечные Клаудио Раньери останутся без одного из лучших игроков в составе.
Поэтому «Рома» сделает ставку на Артема Довбика, который принял участие в матче Лиги наций между Бельгией и Украиной. Однако нападающий не смог предотвратить вылет украинцев, лишившихся возможности попасть в Лигу А на следующий сезон.
После возобновления сезона украинец сосредоточится на «Роме», поскольку основная тяжесть атаки ляжет на его плечи. Довбика ожидает большая ответственность – его часто критикуют, но он демонстрирует солидный результат и уже 29 марта должен повести за собою команду», – сообщает пресса.
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