Требуется операция. Лидер Ромы досрочно завершил сезон

Важный игрок римской «Ромы» Пауло Дибала из-за повреждения больше не сыграет в текущем сезоне-2024/25.

По информации клуба, в ближайшие дни футболист перенесет операцию, чтобы ускорить процесс восстановления.

Напомним, что в 29-м туре Серии А против «Кальяри» Пауло травмировал сухожилие левого бедра на 12-й минуте матча и не смог продолжить игру.

Всего в этом сезоне Дибала отыграл 36 поединков во всех турнирах, в которых оформил четыре ассиста и восемь голов.