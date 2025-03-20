Италия20 марта 2025, 12:41 | Обновлено 20 марта 2025, 13:27
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Требуется операция. Лидер Ромы досрочно завершил сезон
Проблемы у Пауло Дибалы оказались слишком серьезными
20 марта 2025, 12:41 | Обновлено 20 марта 2025, 13:27
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Важный игрок римской «Ромы» Пауло Дибала из-за повреждения больше не сыграет в текущем сезоне-2024/25.
По информации клуба, в ближайшие дни футболист перенесет операцию, чтобы ускорить процесс восстановления.
Напомним, что в 29-м туре Серии А против «Кальяри» Пауло травмировал сухожилие левого бедра на 12-й минуте матча и не смог продолжить игру.
Всего в этом сезоне Дибала отыграл 36 поединков во всех турнирах, в которых оформил четыре ассиста и восемь голов.
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