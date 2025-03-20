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Италия
20 марта 2025, 12:41 | Обновлено 20 марта 2025, 13:27
773
1

Требуется операция. Лидер Ромы досрочно завершил сезон

Проблемы у Пауло Дибалы оказались слишком серьезными

20 марта 2025, 12:41 | Обновлено 20 марта 2025, 13:27
773
1
Требуется операция. Лидер Ромы досрочно завершил сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Важный игрок римской «Ромы» Пауло Дибала из-за повреждения больше не сыграет в текущем сезоне-2024/25.

По информации клуба, в ближайшие дни футболист перенесет операцию, чтобы ускорить процесс восстановления.

Напомним, что в 29-м туре Серии А против «Кальяри» Пауло травмировал сухожилие левого бедра на 12-й минуте матча и не смог продолжить игру.

Всего в этом сезоне Дибала отыграл 36 поединков во всех турнирах, в которых оформил четыре ассиста и восемь голов.

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Рома Рим Серия A травма чемпионат Италии по футболу Пауло Дибала
Андрей Витренко Источник: ФК Рома
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Це важка втрата для Роми. Дібала при Раньєрі розквіт та виконував багато роботи
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