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  4. Итальянская пресса: «Довбик изменился после угрозы трансфера летом»
Италия
20 марта 2025, 12:21 |
1043
0

Итальянская пресса: «Довбик изменился после угрозы трансфера летом»

Украинский форавард может остаться в римском клубе на следующий сезон

20 марта 2025, 12:21 |
1043
0
Итальянская пресса: «Довбик изменился после угрозы трансфера летом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» Артем Довбик может остаться в клубе на следующий сезон, несмотря на все слухи о его транфсере летом 2025 года.

Итальянские журналисты сообщают, что после критики со стороны главного тренера Клаудио Раньери, украинский футболист сразу забил гол и получит шанс стать основным нападающим в кампании 2025/26:

«Есть один футболист, у которого в последнее время возникло немало трудностей – это Артем Довбик, который был незаметен во многих матчах сезона и в последнее время периодически оставался на скамейке запасных, чтобы освободить место для Шомуродова.

После матча Лиги Европы против «Атлетика» многие рассматривали идею возможного трансфера летом, но выговор, который украинец получил от Раньери на пресс-конференции, и гол, который он забил в ворота «Кальяри», дали ему новую возможность продемонстрировать, что Артем может быть основным нападающим «Ромы» в ближайшие несколько сезонов», – считает источник.

В текущем сезоне Довбик провел 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. В следующем матче «Рома» сыграет против «Лечче». Поединок 30-го тура Серии А состоится 29 марта в 21:45.

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Рома Рим Артем Довбик Клаудио Раньери трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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