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ЧМ. Квалификация. Европа
Молдова
22.03.2025 19:00 - : -
Норвегия
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Чемпионат мира
22 марта 2025, 18:23 | Обновлено 22 марта 2025, 18:45
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Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 22 марта. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026

22 марта 2025, 18:23 | Обновлено 22 марта 2025, 18:45
145
0
Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 22 марта. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Вечером 22 марта проходят матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.

За сборную Норвегии в Кишиневе против команды Молдовы сыграет знаменитый форвард Эрлинг Холанд.

Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач

Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА

1-й тур, 22 марта

  • 16:00. Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3
  • 19:00. Молдова – Норвегия
  • 19:00. Черногория – Гибралтар
  • 21:45. Израиль – Эстония
  • 21:45. Уэльс – Казахстан
  • 21:45. Чехия – Фарерские острова

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.

16:00. Лихтенштейн – Северная Македония

19:00. Молдова – Норвегия

19:00. Черногория – Гибралтар

21:45. Израиль – Эстония

21:45. Уэльс – Казахстан

21:45. Чехия – Фарерские острова

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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