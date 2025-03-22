Чемпионат мира22 марта 2025, 18:23 | Обновлено 22 марта 2025, 18:45
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Квалификация ЧМ-2026. Все матчи 22 марта. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию матчей 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026
22 марта 2025, 18:23 | Обновлено 22 марта 2025, 18:45
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Вечером 22 марта проходят матчи 1-го тура квалификации чемпионата мира 2026.
За сборную Норвегии в Кишиневе против команды Молдовы сыграет знаменитый форвард Эрлинг Холанд.
Смотрите видео голов этих матчей в Telegram-канале Спортивний оглядач
Квалификация ЧМ-2026. Зона УЕФА
1-й тур, 22 марта
- 16:00. Лихтенштейн – Северная Македония – 0:3
- 19:00. Молдова – Норвегия
- 19:00. Черногория – Гибралтар
- 21:45. Израиль – Эстония
- 21:45. Уэльс – Казахстан
- 21:45. Чехия – Фарерские острова
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервиc MEGOGO.
16:00. Лихтенштейн – Северная Македония
19:00. Молдова – Норвегия
19:00. Черногория – Гибралтар
21:45. Израиль – Эстония
21:45. Уэльс – Казахстан
21:45. Чехия – Фарерские острова
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