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ЧМ. Квалификация. Европа
Молдова
22.03.2025 19:00 – FT 0 : 5
Норвегия
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Лига наций
23 марта 2025, 05:11 | Обновлено 23 марта 2025, 05:28
89
0

Молдова – Норвегия – 0:5. Как забил Холанд? Видео голов и обзор матча

Гости не заметили соперника

23 марта 2025, 05:11 | Обновлено 23 марта 2025, 05:28
89
0
Молдова – Норвегия – 0:5. Как забил Холанд? Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 встречались Молдова и Норвегия.

Уже после первого тайма норвежцы выигрывали 4:0. Забивали Юлиан Рюерсон, Эрлинг Холанд, Тело Осгор и Александер Серлот.

Во втором тайме норвежцы забили еще один гол.

За сборную Молдовы сыграл игрок «Карпат» Владислав Бабогло.

Чемпионат мира. Квалификация. 1-й тур

Молдова – Норвегия – 0:5

Голы: Рюерсон, 9, Холанд, 23, Осгор, 38, Серлот, 43, Деннум, 69

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Арон Деннум (Норвегия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Thelo Aasgaard (Норвегия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Рюэрсон (Норвегия).
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Эрлинг Холанд Александер Серлот сборная Норвегии по футболу сборная Молдовы по футболу Владислав Бабогло
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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