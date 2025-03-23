Лига наций23 марта 2025, 05:11 | Обновлено 23 марта 2025, 05:28
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Молдова – Норвегия – 0:5. Как забил Холанд? Видео голов и обзор матча
Гости не заметили соперника
23 марта 2025, 05:11 | Обновлено 23 марта 2025, 05:28
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22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 встречались Молдова и Норвегия.
Уже после первого тайма норвежцы выигрывали 4:0. Забивали Юлиан Рюерсон, Эрлинг Холанд, Тело Осгор и Александер Серлот.
Во втором тайме норвежцы забили еще один гол.
За сборную Молдовы сыграл игрок «Карпат» Владислав Бабогло.
Чемпионат мира. Квалификация. 1-й тур
Молдова – Норвегия – 0:5
Голы: Рюерсон, 9, Холанд, 23, Осгор, 38, Серлот, 43, Деннум, 69
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Арон Деннум (Норвегия).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Сёрлот (Норвегия).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Thelo Aasgaard (Норвегия).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Рюэрсон (Норвегия).
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