Молдова – Норвегия – 0:5. Как забил Холанд? Видео голов и обзор матча

22 марта в матче 1-го тура квалификации к чемпионату мира 2026 встречались Молдова и Норвегия.

Уже после первого тайма норвежцы выигрывали 4:0. Забивали Юлиан Рюерсон, Эрлинг Холанд, Тело Осгор и Александер Серлот.

Во втором тайме норвежцы забили еще один гол.

За сборную Молдовы сыграл игрок «Карпат» Владислав Бабогло.

Чемпионат мира. Квалификация. 1-й тур

Молдова – Норвегия – 0:5

Голы: Рюерсон, 9, Холанд, 23, Осгор, 38, Серлот, 43, Деннум, 69