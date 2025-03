Украденные возможности. Блаттера и Платини оправдали по делу о коррупции

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини были оправданы швейцарским судом во вторник, 25 марта, по обвинениям в коррупции, спустя два с половиной года после того, как они были впервые оказались оправданы по этому делу.

Эта пара, некогда входившая в число самых влиятельных фигур мирового футбола, была оправдана по обвинению в мошенничестве Чрезвычайной апелляционной палатой Швейцарского уголовного суда в городе Муттенц, недалеко от Базеля.

Слушание состоялось после того, как швейцарские федеральные прокуроры подали апелляцию на их оправдание 2022 года в нижестоящем суде. Оба мужчины отрицали обвинения.

«После двух оправдательных приговоров даже Генеральная прокуратура Швейцарии должна осознать, что эти уголовные разбирательства окончательно провалились. Мишеля Платини нужно, наконец, оставить в покое в уголовных делах», – заявил адвокат француза Доминик Неллен.

Дело касалось выплаты в размере 2 миллионов швейцарских франков (2,26 миллиона долларов США), которую Блаттер санкционировал в пользу Платини в 2011 году.

Платеж представлял собой гонорар за консультационные услуги Платини, предоставленные в период с 1998 по 2002 год. По словам француза, выплата была частично отложена, поскольку у ФИФА не было средств для немедленной полной оплаты.

Скандал, разразившийся в 2015 году, когда Платини был президентом УЕФА, руководящего органа европейского футбола, положил конец его надеждам стать преемником Блаттера, который был вынужден покинуть ФИФА из-за этого дела.

«Уголовное преследование имело не только юридические, но и огромные личные и профессиональные последствия для Мишеля Платини, хотя никаких уличающих доказательств так и не было представлено. Помимо прочего, уголовное преследование помешало его избранию на пост президента ФИФА в 2016 году», – сказал Неллен.

Отметим, что в настоящий момент Йозефу Блаттеру 89 лет, Мишелю Платини – 69 лет. Оба они, несмотря на оправдательный приговор суда сегодня, уже вряд ли когда-то вернутся в топ-менеджмент мирового футбола.

