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Англия
26 марта 2025, 20:33 |
819
1

Голкипер английского гранда отказался переходить в Саудовскую Аравию

Андре Онана планирует выступать в составе «Манчестер Юнайтед»

26 марта 2025, 20:33 |
819
1
Голкипер английского гранда отказался переходить в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана определился со своим будущим – футболист не собирается покидать чемпионат Англии.

Сообщается, что некоторые клубы из Саудовской Аравии связывались с вратарем и делали предложение о переходе, однако 28-летний камерунец отклонил все запросы.

Несмотря на все слухи о возможном трансфере Андре, руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что в клубе есть более проблемные позиции для усиления, поэтому никто не будет искать нового голкипера. Это означает, что Онана останется первым номером и будет регулярно выходить в стартовом составе.

Сам камерунец считает, что он полностью выполняет всю работу на футбольном поле, чувствует себя в безопасности и готов покинуть «красных дьяволов» только тогда, если его попросят.

В текущем сезоне Онана провел 40 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, где пропустил 53 гола и провел 9 сухих поединков.

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Манчестер Юнайтед Андре Онана чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: The Mirror
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Victor673256ua
Тобто Луніна Манчестер Юнайтед купувати не збирається. Бо було багато розмов останнім часом
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