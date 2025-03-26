Голкипер английского гранда отказался переходить в Саудовскую Аравию

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана определился со своим будущим – футболист не собирается покидать чемпионат Англии.

Сообщается, что некоторые клубы из Саудовской Аравии связывались с вратарем и делали предложение о переходе, однако 28-летний камерунец отклонил все запросы.

Несмотря на все слухи о возможном трансфере Андре, руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что в клубе есть более проблемные позиции для усиления, поэтому никто не будет искать нового голкипера. Это означает, что Онана останется первым номером и будет регулярно выходить в стартовом составе.

Сам камерунец считает, что он полностью выполняет всю работу на футбольном поле, чувствует себя в безопасности и готов покинуть «красных дьяволов» только тогда, если его попросят.

В текущем сезоне Онана провел 40 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, где пропустил 53 гола и провел 9 сухих поединков.