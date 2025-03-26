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Украина. Премьер лига
26 марта 2025, 20:23 | Обновлено 26 марта 2025, 20:28
197
0

Украинская Премьер-лига поздравила Черноморец с днем рожления

26 марта одесскому клубу исполнилось 89 лет

26 марта 2025, 20:23 | Обновлено 26 марта 2025, 20:28
197
0
Украинская Премьер-лига поздравила Черноморец с днем рожления
УПЛ

Украинская Премьер-лига поздравила с днем рождения одесский клуб «Черноморец», которому 26 марта исполнилось 89 лет.

Официальное обращение Украинской Премьер-лиги

Дорогие друзья, уважаемая семья ФК «Черноморец». Сегодня особенный день – день рождения вашего клуба, который уже почти 90 лет с гордостью представляет честь Одессы и является символом верности традициям.

За эти десятилетия «Черноморец» прошёл через многое – яркие победы, тяжелые испытания, незабываемые еврокубковые вечера, моменты славы и вызовы. Но неизменным всегда оставалось главное – любовь к футболу и преданность своим болельщикам.

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет ФК «Черноморец», его футболистов, тренеров, сотрудников и, конечно, всех болельщиков клуба. Желаем новых успехов, побед, развития и ярких матчей, которые еще не раз заставят Одессу гордиться «Черноморцем»!

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Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу день рождения
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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