Украинская Премьер-лига поздравила Черноморец с днем рожления

Украинская Премьер-лига поздравила с днем рождения одесский клуб «Черноморец», которому 26 марта исполнилось 89 лет.

Официальное обращение Украинской Премьер-лиги

Дорогие друзья, уважаемая семья ФК «Черноморец». Сегодня особенный день – день рождения вашего клуба, который уже почти 90 лет с гордостью представляет честь Одессы и является символом верности традициям.

За эти десятилетия «Черноморец» прошёл через многое – яркие победы, тяжелые испытания, незабываемые еврокубковые вечера, моменты славы и вызовы. Но неизменным всегда оставалось главное – любовь к футболу и преданность своим болельщикам.

Украинская Премьер-лига искренне поздравляет ФК «Черноморец», его футболистов, тренеров, сотрудников и, конечно, всех болельщиков клуба. Желаем новых успехов, побед, развития и ярких матчей, которые еще не раз заставят Одессу гордиться «Черноморцем»!