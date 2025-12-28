Экзотика для украинца. Провальный трансфер Динамо ищет себе новый клуб

Известный украинский фланговый защитник Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в одном из чемпионатов Азии, сообщает анонимный Telegram-канал «INSIDE UPL».

Последним клубом 29-летнего свободного агента было киевское «Динамо», к которому он присоединился весной 2025 года, однако покинул столичный клуб уже через 3 месяца.

В составе киевского «Динамо» Валерий Лучкевич успел провести 3 матча (суммарно 90 игровых минут на поле), но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.