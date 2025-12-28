Игрок клуба УПЛ: «Динамо? Название и история клуба говорят сами за себя»
Александр Демченко считает, что к «Динамо» нельзя относиться с пренебрежением
Полузащитник ковалевского «Колоса» Александр Демченко вспомнил победу над «Динамо» в 13-м туре УПЛ и рассказал об отношении к киевскому клубу.
– Александр, если анализировать первую часть сезона УПЛ для «Колоса», то, наверное, самой важной можно назвать вашу домашнюю победу над «Динамо» (2:1) в 13-м туре. Что стало залогом успеха?
– Здесь много ключевых факторов. Нас настраивали на игру, говорили, чтобы мы были организованы в защите и вместе с тем не боялись атаковать всей командой. Плюс не обошлось и без доли везения.
– Продолжает ли на сегодняшний день «Динамо» считаться грозным соперником для команд УПЛ?
– Это «Динамо» (Киев). Какая бы у них сейчас ни была черная полоса, это временно. Нельзя относиться к «Динамо» с пренебрежением. Название и история клуба говорят сами за себя.
Ранее стало известно, что «Динамо» ведет переговоры с топ-клубом относительно трансфера игрока.
