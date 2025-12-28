Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игрок клуба УПЛ: «Динамо? Название и история клуба говорят сами за себя»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 13:55 | Обновлено 28 декабря 2025, 13:56
425
0

Игрок клуба УПЛ: «Динамо? Название и история клуба говорят сами за себя»

Александр Демченко считает, что к «Динамо» нельзя относиться с пренебрежением

28 декабря 2025, 13:55 | Обновлено 28 декабря 2025, 13:56
425
0
Игрок клуба УПЛ: «Динамо? Название и история клуба говорят сами за себя»
ФК Колос. Олександр Демченко

Полузащитник ковалевского «Колоса» Александр Демченко вспомнил победу над «Динамо» в 13-м туре УПЛ и рассказал об отношении к киевскому клубу.

– Александр, если анализировать первую часть сезона УПЛ для «Колоса», то, наверное, самой важной можно назвать вашу домашнюю победу над «Динамо» (2:1) в 13-м туре. Что стало залогом успеха?

– Здесь много ключевых факторов. Нас настраивали на игру, говорили, чтобы мы были организованы в защите и вместе с тем не боялись атаковать всей командой. Плюс не обошлось и без доли везения.

– Продолжает ли на сегодняшний день «Динамо» считаться грозным соперником для команд УПЛ?

– Это «Динамо» (Киев). Какая бы у них сейчас ни была черная полоса, это временно. Нельзя относиться к «Динамо» с пренебрежением. Название и история клуба говорят сами за себя.

Ранее стало известно, что «Динамо» ведет переговоры с топ-клубом относительно трансфера игрока.

По теме:
Главный тренер клуба УПЛ побывал на стажировке в команде Лиги чемпионов
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Украинский полузащитник: «Эти игроки, возможно, боялись Григорчука»
Динамо Киев Александр Демченко Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Футбол | 28 декабря 2025, 04:36 4
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой

Егор Ярмолюк проводит фантастический сезон в Брентфорде

Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 28 декабря 2025, 09:55 12
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Брага – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 28 декабря в 20:00 по Киеву

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Футбол | 27.12.2025, 13:22
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 декабря
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Футбол | 28.12.2025, 09:17
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2025, 12:11
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кремонезе – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
26.12.2025, 11:19 68
Футбол
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
Полесье договорилось о громком трансфере игрока сборной. Его хотело Динамо
27.12.2025, 08:33 24
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
Владимир КЛИЧКО: «Будем откровенны, это единственный путь, сильнее страха»
27.12.2025, 09:29 14
Бокс
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем