Игрок клуба УПЛ: «Динамо? Название и история клуба говорят сами за себя»

Полузащитник ковалевского «Колоса» Александр Демченко вспомнил победу над «Динамо» в 13-м туре УПЛ и рассказал об отношении к киевскому клубу.

– Александр, если анализировать первую часть сезона УПЛ для «Колоса», то, наверное, самой важной можно назвать вашу домашнюю победу над «Динамо» (2:1) в 13-м туре. Что стало залогом успеха?

– Здесь много ключевых факторов. Нас настраивали на игру, говорили, чтобы мы были организованы в защите и вместе с тем не боялись атаковать всей командой. Плюс не обошлось и без доли везения.

– Продолжает ли на сегодняшний день «Динамо» считаться грозным соперником для команд УПЛ?

– Это «Динамо» (Киев). Какая бы у них сейчас ни была черная полоса, это временно. Нельзя относиться к «Динамо» с пренебрежением. Название и история клуба говорят сами за себя.

