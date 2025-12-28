Чемпион Италии стремится подписать таланта мадридского Реала
«Наполи» хочет арендовать Франко Мастантуоно
«Наполи» намерен подписать талантливого вингера мадридского «Реала» Франко Мастантуоно, сообщает Экрем Конур.
По информации инсайдера, неаполитанцы готовят предложение по аренде аргентинца с опцией выкупа. Общая стоимость сделки может достигнуть 50 млн евро.
Однако ожидается, что предложение будет отклонено, поскольку «Реал» не планирует отпускать 18-летнего таланта, которого летом приобрел у «Ривер Плейта».
Клубы английской Премьер-лиги следят за ситуацией вокруг игрока, но на данный момент предложений не направляли.
В текущем сезоне Мастантуоно провел 14 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дмитрий Астраков боролся с москалями в рядах «Азова»
Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер