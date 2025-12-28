Чемпион Италии стремится подписать таланта мадридского Реала

«Наполи» намерен подписать талантливого вингера мадридского «Реала» Франко Мастантуоно, сообщает Экрем Конур.

По информации инсайдера, неаполитанцы готовят предложение по аренде аргентинца с опцией выкупа. Общая стоимость сделки может достигнуть 50 млн евро.

Однако ожидается, что предложение будет отклонено, поскольку «Реал» не планирует отпускать 18-летнего таланта, которого летом приобрел у «Ривер Плейта».

Клубы английской Премьер-лиги следят за ситуацией вокруг игрока, но на данный момент предложений не направляли.

В текущем сезоне Мастантуоно провел 14 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.