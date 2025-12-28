Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок сенсационного лидера УПЛ может перебраться в клуб Первой лиги Украины
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 16:19 |
Игрок сенсационного лидера УПЛ может перебраться в клуб Первой лиги Украины

Артур Авагімян може перебратися до «Чорноморця»

ФК ЛНЗ. Артур Авагимян

Известный украинский специалист Роман Григорчук в третий раз в своей тренерской карьере возглавит одесский «Черноморец», ныне выступающий в Первой лиге Украины.

Как стало известно, Sport.ua, после назначения Григорчука на должность главного тренера, «моряки» будут пытаться подписать украинского полузащитника Артура Авагимяна, который уже выступал за одесский клуб – это желание коуча.

В нынешнем сезоне Артур Авагимян выступает за черкасский ЛНЗ, но является игроком ротации «фиолетовых». В первой части сезона Артур провел 3 матча за ЛНЗ, отдав одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. Черноморец находится на 3 строчке Первой лиги Украины с 38 баллами после 18 матчей.

Артур Авагимян Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ Роман Григорчук
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
