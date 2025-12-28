Игрок сенсационного лидера УПЛ может перебраться в клуб Первой лиги Украины

Известный украинский специалист Роман Григорчук в третий раз в своей тренерской карьере возглавит одесский «Черноморец», ныне выступающий в Первой лиге Украины.

Как стало известно, Sport.ua, после назначения Григорчука на должность главного тренера, «моряки» будут пытаться подписать украинского полузащитника Артура Авагимяна, который уже выступал за одесский клуб – это желание коуча.

В нынешнем сезоне Артур Авагимян выступает за черкасский ЛНЗ, но является игроком ротации «фиолетовых». В первой части сезона Артур провел 3 матча за ЛНЗ, отдав одну результативную передачу.

В нынешнем сезоне ЛНЗ возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 35 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей. Черноморец находится на 3 строчке Первой лиги Украины с 38 баллами после 18 матчей.