Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ

Украинский нападающий Тимур Тутеров впервые попал в заявку «Сандерленда» на матч Английской Премьер-лиги.

В 18-м туре чемпионата 20-летний футболист может выйти на поле стадиона «Стедиум оф Лайт» в игре с «Лидсом», ведь оказался на скамейке запасных своей команды. Эта встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тимур Тутеров в этом сезоне провел 13 матчей за молодежку «Сандерленда», в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.

Стартовые составы на матч Сандерленд – Лидс: