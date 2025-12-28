Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ
Тимур Тутеров оказался на скамье для запасных Сандерленда на игру против Лидса
Украинский нападающий Тимур Тутеров впервые попал в заявку «Сандерленда» на матч Английской Премьер-лиги.
В 18-м туре чемпионата 20-летний футболист может выйти на поле стадиона «Стедиум оф Лайт» в игре с «Лидсом», ведь оказался на скамейке запасных своей команды. Эта встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.
Тимур Тутеров в этом сезоне провел 13 матчей за молодежку «Сандерленда», в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.
Стартовые составы на матч Сандерленд – Лидс:
RLB's XI to take on Leeds United! 👊#SUNLEE pic.twitter.com/z3qQ4MTNsT— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 28, 2025
📋 Your #LUFC XI... pic.twitter.com/OguWGxKjEH— Leeds United (@LUFC) December 28, 2025
