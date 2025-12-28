Будет дебют? Юный украинец получил шанс впервые в карьере сыграть в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
28 декабря 2025, 15:19 |
Тимур Тутеров оказался на скамье для запасных Сандерленда на игру против Лидса

28 декабря 2025, 15:19 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров

Украинский нападающий Тимур Тутеров впервые попал в заявку «Сандерленда» на матч Английской Премьер-лиги.

В 18-м туре чемпионата 20-летний футболист может выйти на поле стадиона «Стедиум оф Лайт» в игре с «Лидсом», ведь оказался на скамейке запасных своей команды. Эта встреча начнется в 16:00 по киевскому времени.

Тимур Тутеров в этом сезоне провел 13 матчей за молодежку «Сандерленда», в которых забил 9 голов и отдал 1 ассист.

Стартовые составы на матч Сандерленд – Лидс:

По теме:
Пробили дно. Вулверхэмптон обновил очередной антирекорд АПЛ
Кристал Пэлас – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Микель АРТЕТА: «Нам будут нужны все»
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
