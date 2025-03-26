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Лига наций
26 марта 2025, 20:19 | Обновлено 26 марта 2025, 20:20
402
0

«Чувствуем давление». Тренер вратарей сборной Украины оценил фиаско в ЛН

Рустам Худжамов уверяет, что команда будет продолжать борьбу

26 марта 2025, 20:19 | Обновлено 26 марта 2025, 20:20
402
0
«Чувствуем давление». Тренер вратарей сборной Украины оценил фиаско в ЛН
Instagram. Рустам Худжамов

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Через несколько дней после поединка к болельщикам «сине-желтых» в своем Instagram обратился тренер вратарей национальной сборной Украины Рустам Худжамов:

«Путь к мечте или цели не всегда простой и прямой, как хотелось бы. Иногда он извилистый, сложный, полный вызовов и неудач. Мы слышим критику, чувствуем давление, понимаем ожидания. Но, несмотря ни на что, мы будем работать, будем бороться, будем делать все, чтобы выполнить свою задачу».

Итог двухматчевого противостояния: Бельгия в следующем сезоне сыграет в Лиге наций A, Украина – в Лиге наций B.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Рустам Худжамов
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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