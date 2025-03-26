Рекордные деньги. ФИФА объявила призовые на Клубный ЧМ

ФИФА подтвердила, что общий призовой фонд Клубного чемпионата мира, который летом пройдет в США, составит 1 миллиард долларов.

Победитель турнира получит 125 миллионов долларов. Сообщается, что таким образом ФИФА хочет успокоить те клубы, которые жалуются на ЧМ с участием 32 команд и перегруженный календарь.

Сумма для каждой команды будет зависеть и от результатов отдельных матчей (бонусы за ничью и победу), и от продвижения по турниру.

При этом для европейских клубов бонусы будут выше, чем для представителей других регионов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал это «крупнейшим призовым фондом в истории футбольных турниров».