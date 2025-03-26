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Италия
26 марта 2025, 20:26 | Обновлено 26 марта 2025, 20:36
302
0

Дженоа презентовала форму на честь 120-летия аргентинского клуба

«Бока Хуниорс» был создан эмигрантами из Генуи

26 марта 2025, 20:26 | Обновлено 26 марта 2025, 20:36
302
0
Дженоа презентовала форму на честь 120-летия аргентинского клуба
ФК Дженоа

Итальянский клуб «Дженоа» представил четвертый комплект формы, созданный в стиле аргентинской команды «Бока Хуниорс».

В этом сезоне исполняется 120 лет со дня основания аргентинской команды.

История клуба «Бока Хуниорс» тесно связана с итальянским городом, ведь его основали эмигранты из Генуи.

Форма выполнена в цветах аргентинской команды.

Сегодня жители и гости города могли наблюдать новый комплект формы в разных уголках Генуи.

В новом комплекте формы сможет сыграть и украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Бока Хуниорс чемпионат Италии по футболу Дженоа Серия A Руслан Малиновский
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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