Дженоа презентовала форму на честь 120-летия аргентинского клуба
«Бока Хуниорс» был создан эмигрантами из Генуи
Итальянский клуб «Дженоа» представил четвертый комплект формы, созданный в стиле аргентинской команды «Бока Хуниорс».
В этом сезоне исполняется 120 лет со дня основания аргентинской команды.
История клуба «Бока Хуниорс» тесно связана с итальянским городом, ведь его основали эмигранты из Генуи.
Форма выполнена в цветах аргентинской команды.
Сегодня жители и гости города могли наблюдать новый комплект формы в разных уголках Генуи.
В новом комплекте формы сможет сыграть и украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Легендарный боксер выделил Эвандера Холифилда
Жасмин Паолини одолела Магду Линетт в двух сетах в четвертьфинале тысячника