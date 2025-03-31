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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Испания
31 марта 2025, 03:11 |
85
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»

Испанский тренер высоко оценил Филиппа Лама

31 марта 2025, 03:11 |
85
0
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиол

Титулованный испанский тренер Пеп Гвардиола назвал самого умного футболиста, которого он когда-либо встречал. Пеп выделил Филиппа Лама, с которым работал в «Баварии» с 2013 по 2016 год.

«Филипп Лам, пожалуй, самый умный игрок, которого я когда-либо тренировал в своей карьере. Он на другом уровне», – сказал Гвардиола.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Филипп Лам Пеп Гвардиола
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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