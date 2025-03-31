Пеп ГВАРДИОЛА: «Это самый умный игрок, которого я встречал»

Титулованный испанский тренер Пеп Гвардиола назвал самого умного футболиста, которого он когда-либо встречал. Пеп выделил Филиппа Лама, с которым работал в «Баварии» с 2013 по 2016 год.

«Филипп Лам, пожалуй, самый умный игрок, которого я когда-либо тренировал в своей карьере. Он на другом уровне», – сказал Гвардиола.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.