Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера

С 28 по 30 марта проходят матчи 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Уже состоялось 5 поединков, еще 3 игры пройдут в воскресенье, 30 марта.

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Динамо, Александрия и Шахтер дружно одержали сухие победы на выезде и пополнили свой актив тремя очками

Динамо продолжает лидировать с 54 баллами, Александрия с 50 баллами занимает второе место. Шахтер с 44 пунктами замыкает топ-3, имея игру в запасе.

Топ-8 УПЛ: Динамо Киев (54), Александрия (50), Шахтер (44), Полесье (37), Кривбасс (32), Карпаты, Верес, Заря (по 29).

Внизу турнирной таблицы находятся: Колос, Оболонь (по 18), Черноморец, Ингулец (по 15).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

🥇 Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

🏆 Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

🥈 Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

🥉 Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ Украинская Премьер-лига. 22-й тур

🔹 28 марта (пятница)

13:00. Ингулец – Верес – 0:0

15:30. ЛНЗ – Полесье – 0:1

🔹 29 марта (суббота)

13:00. Левый Берег – Александрия – 0:1

– 0:1 15:30. Оболонь – Шахтер – 0:2

– 0:2 18:00. Рух – Динамо – 0:2

🔹 30 марта (воскресенье)

13:00. Ворскла – Кривбасс

15:30. Карпаты – Черноморец

18:00. Заря – Колос

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Динамо Киев 22 16 6 0 46 - 15 54 2 Александрия 22 15 5 2 34 - 16 50 3 Шахтер Донецк 21 13 5 3 48 - 16 44 4 Полесье 22 10 7 5 30 - 22 37 5 Кривбасс 19 9 5 5 23 - 19 32 6 Карпаты Львов 21 8 5 8 23 - 23 29 7 Верес 22 7 8 7 27 - 28 29 8 Заря 20 9 2 9 25 - 25 29 9 Рух Львов 22 6 8 8 22 - 20 26 10 ЛНЗ Черкассы 22 7 4 11 22 - 30 25 11 Левый берег 21 6 4 11 12 - 22 22 12 Ворскла 21 5 6 10 17 - 27 21 13 Колос Ковалевка 21 3 9 9 13 - 19 18 14 Оболонь 22 4 6 12 12 - 37 18 15 Ингулец 21 3 7 11 15 - 33 16 16 Черноморец 21 4 3 14 14 - 31 15 Полная таблица

📊 Инфографика