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Премьер-лига
Рух Львов
29.03.2025 18:00 – FT 0 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 19:58 | Обновлено 29 марта 2025, 21:13
2960
162

Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове

Через несколько дней команды Шовковского и Пономарева сыграют снова, но в Кубке Украины

29 марта 2025, 19:58 | Обновлено 29 марта 2025, 21:13
2960
162
Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове
ФК Динамо

Во Львове состоялся матч 22-го тура Украины между «Рухом» и «Динамо». Обе команды после зимнего перерыва демонстрируют нестабильные результаты. Киевляне, которые удерживают солидную беспроигрышную серию в чемпионате (23 игры), в прошлом туре не смогли обыграть «Зарю». «Желто-черные» и вовсе в четырех встречах потерпели три поражения, а единственную победу вырвали на последних минутах противостояния с «Ингульцом».

После стартового свистка киевляне завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти подступы к штрафной соперников. Хозяева поля сконцентрировались на оборонительных действиях и своими контратаками отвечали нечасто. А первая же угроза воротам «Руха» завершилась для львовян неприятностями. Буяльский элегантной передачей вывел один на один с голкипером Ваната, и лучший бомбардир нашего чемпионата свой шанс не упустил.

Львовяне на такое развитие событий отреагировали более активным прессингом, который периодически заставлял ошибаться динамовцев. Впрочем, до опасных моментов у ворот «бело-синих» дело не доходило, а защитная линия киевской команды справлялась с атакующими потугами руховцев. Киевляне уверенно контролировали ход игры, а затем провели еще одну результативную комбинацию. Шапаренко в штрафной соперников отпасовал на Ярмоленко, и после навеса ветерана Буяльский нанес точный удар (Ледвий выбил мяч уже за линией ворот). Таким образом, Буяльский к голевой передаче добавил результативный удар.

Так без сверхусилий киевляне добились комфортного преимущества. И в дальнейшем гости владели ситуацией, а руховцы выглядели несколько деморализованными. Перед перерывом близок к дублю был Ванат, который из центра штрафной с лёта не сумел нанести акцентированный удар. Передачу на форварда «Динамо» в этом эпизоде делал все тот же Буяльский.

Вторая половина встречи началась с острого момента у ворот «Динамо», но удар Карабина не стал проблемным для голкипера «бело-синих» Нещерета. Львовяне попытались оказывать давление на соперников за счет интенсивного прессинга, и с этим вызовом гости вполне уверенно справлялись. Успех руховцам едва не принесло стандартное положение: навес с углового замкнул Пидгурский, и Нещерет продемонстрировал свою реакцию.

Киевляне уверенно оберегали нужный счет, неспешно организовывая свои атаки. Гости явно экономили силы на кубковую встречу, которая состоится через несколько дней, а львовяне не могли завладеть преимуществом. Рисунок игры так и не изменился до финального свистка.

В середине следующей недели команды снова встретятся во Львове и проведут матч 1/4 финала Кубка Украины. Затем «Динамо» проведет домашний поединок с «Левым Берегом», а «Рух» в Ковалевке сыграет с «Колосом».

Наши оценки:

«Рух» (замены): Эдсон – 6,0, Рябов – 6,0, Алмазбеков – б/о, Тлумак – б/о, Калинец – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Пихаленок – 6,0, Герреро – 6,0, Рубчинский – 6,0, Волошин – б/о, Биловар – б/о.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Рух» – «Динамо» Киев - 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30

Предупреждения: Пидгурский, 52 – Кабаев, 45, Пихаленок, 90+1

«Рух»: Ледвий – Холод (Алмазбеков, 77), Дидык, Слюбик – Роман (Калинец, 86), Пастух, Пидгурский (Тлумак, 77), Притула (Эдсон, 57), Китела – Карабин (Рябов, 57), Климчук.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов (Биловар, 80), Караваев – Шапаренко (Рубчинский, 70), Михайленко – Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 70), Ярмоленко (Волошин, 76) – Ванат (Герреро, 70).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 9 (6) – 11 (7)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 0 – 1.

РУХ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 162
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avk2307
А найцікавіше, що вболівальники у Львові кричали Динамо, а в Києві Оболонь.
Жодного разу не чув щоб на Львів арені за Шахтар вболівали , та і в Києві.
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+14
Умник
Молодцы, очень уверенно.
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+12
NoMad
Ммммм, як зайвохромосомну дayнбасатину бомбить 
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+11
serhiy
Вітаю українців з перемогою київського Динамо ! Головне без трав (надіюся Попов там -не страшно) .Попереду важлива гра з Рухом на кубок. Буде друга гра, другі емоції і відповідальність . Надіюся,все буде ок !  +10 -тепло не пропадає)
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Коменти не дадуть збрехати - за шахту вболівають лише дегенерати 
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+10
Показать Скрыть 5 ответов
Saar
Динамо - найкращі! Чемпіони нашої України!
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+10
Показать Скрыть 3 ответа
😼
Обидва голи це витвір мистецтва 👍
Аплодую нашим футболістам, бо дійсно було красиво👏
Динамо Київ 🏆🏆🏆
Ответить
+10
Показать Скрыть 4 ответа
avk2307
Всіх з Перемогою!!!
На класі, за рівнем майстерності перемогли
Ответить
+9
Показать Скрыть 6 ответов
Серж
А сколько бегало шлюхтарей, с пробитым дном, с криками про победу Руха.  Минус 10, дефективные  Улыбаемся и машем. Сами то с Облонью чуть не обосрались 
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+9
Airwolf77
З перемогою! В Києві сьогодні +10! 
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+9
sahka1981
Ну можна сказати, що перемога на класі. Чудовий перший гол, потім другий і тільки в другому таймі у Руха  вже пішли удари. Тільки в контоах трішки затягувати, особливо Ярмола. З перемогою!
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+8
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Серж
Нужно в ОРДЛО стекломой завезти. А то пропадут убогие  Сколько криков было до игры и сколько ржавых стонов после   
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+7
Перець
Динамо чемпіон без варіантів 
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+6
Показать Скрыть 5 ответов
Boodya
Тут так багато акаунтів казкових персонажів, але нажаль ці акаунти лише пари людей, неясно тільки, для чого створювати десятки однотипних акаунтів одній людині на одному сайті
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+5
serhiy
Дмитрик і сосун вилазьте на дах і зустрічайте подарунки - вас спасають ))) сєпарня №бана )))
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+5
Показать Скрыть 6 ответов
Pavel_i_C0
Витратили рівно стільки сил, скільки було потрібно для перемоги... До чемпіонства залишилось максимум вісім кроків 
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+5
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Gargantua81
единственное что не нравится, это слабая контратакующая игра, когда ведут в счете. всегда это была самая сильная сторона Динамо, а сейчас разучились.
из хорошего, чуть лучше уже Шапаренко, потихоньку восстанавливается.
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+5
Alejo K
Сьогодні траур у клавіатурного фронту. Динамо виграло 2-0. Шахтар виграв 2-0. Навіть домахатись один до одного не зможуть. Хоча... напевно я недооцінують розумові здібності таких "бійців", бо вони срач і тут влаштують 
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+4
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Remark
Футбол, якщо чесно, то якось відійшов на другий план. Головне - це ось ця є бала, що відбувається в країні.
П. С. А Ваші суперечки з ботними імбіцилами, то це взагалі якийсь новий вид мазохізму) 
П. С. Чемпіона цього року з перемогою 🤘
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+3
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