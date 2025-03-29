Прелюдия в чемпионате. Динамо спокойно переиграло Рух во Львове

Во Львове состоялся матч 22-го тура Украины между «Рухом» и «Динамо». Обе команды после зимнего перерыва демонстрируют нестабильные результаты. Киевляне, которые удерживают солидную беспроигрышную серию в чемпионате (23 игры), в прошлом туре не смогли обыграть «Зарю». «Желто-черные» и вовсе в четырех встречах потерпели три поражения, а единственную победу вырвали на последних минутах противостояния с «Ингульцом».

После стартового свистка киевляне завладели территориальным преимуществом, пытаясь найти подступы к штрафной соперников. Хозяева поля сконцентрировались на оборонительных действиях и своими контратаками отвечали нечасто. А первая же угроза воротам «Руха» завершилась для львовян неприятностями. Буяльский элегантной передачей вывел один на один с голкипером Ваната, и лучший бомбардир нашего чемпионата свой шанс не упустил.

Львовяне на такое развитие событий отреагировали более активным прессингом, который периодически заставлял ошибаться динамовцев. Впрочем, до опасных моментов у ворот «бело-синих» дело не доходило, а защитная линия киевской команды справлялась с атакующими потугами руховцев. Киевляне уверенно контролировали ход игры, а затем провели еще одну результативную комбинацию. Шапаренко в штрафной соперников отпасовал на Ярмоленко, и после навеса ветерана Буяльский нанес точный удар (Ледвий выбил мяч уже за линией ворот). Таким образом, Буяльский к голевой передаче добавил результативный удар.

Так без сверхусилий киевляне добились комфортного преимущества. И в дальнейшем гости владели ситуацией, а руховцы выглядели несколько деморализованными. Перед перерывом близок к дублю был Ванат, который из центра штрафной с лёта не сумел нанести акцентированный удар. Передачу на форварда «Динамо» в этом эпизоде делал все тот же Буяльский.

Вторая половина встречи началась с острого момента у ворот «Динамо», но удар Карабина не стал проблемным для голкипера «бело-синих» Нещерета. Львовяне попытались оказывать давление на соперников за счет интенсивного прессинга, и с этим вызовом гости вполне уверенно справлялись. Успех руховцам едва не принесло стандартное положение: навес с углового замкнул Пидгурский, и Нещерет продемонстрировал свою реакцию.

Киевляне уверенно оберегали нужный счет, неспешно организовывая свои атаки. Гости явно экономили силы на кубковую встречу, которая состоится через несколько дней, а львовяне не могли завладеть преимуществом. Рисунок игры так и не изменился до финального свистка.

В середине следующей недели команды снова встретятся во Львове и проведут матч 1/4 финала Кубка Украины. Затем «Динамо» проведет домашний поединок с «Левым Берегом», а «Рух» в Ковалевке сыграет с «Колосом».

Наши оценки:

«Рух» (замены): Эдсон – 6,0, Рябов – 6,0, Алмазбеков – б/о, Тлумак – б/о, Калинец – б/о.

«Динамо» Киев (замены): Пихаленок – 6,0, Герреро – 6,0, Рубчинский – 6,0, Волошин – б/о, Биловар – б/о.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур.

«Рух» – «Динамо» Киев - 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30

Предупреждения: Пидгурский, 52 – Кабаев, 45, Пихаленок, 90+1

«Рух»: Ледвий – Холод (Алмазбеков, 77), Дидык, Слюбик – Роман (Калинец, 86), Пастух, Пидгурский (Тлумак, 77), Притула (Эдсон, 57), Китела – Карабин (Рябов, 57), Климчук.

«Динамо» Киев: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов (Биловар, 80), Караваев – Шапаренко (Рубчинский, 70), Михайленко – Кабаев, Буяльский (Пихаленок, 70), Ярмоленко (Волошин, 76) – Ванат (Герреро, 70).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ): 9 (6) – 11 (7)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 0 – 1.

РУХ - ДИНАМО КИЕВ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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