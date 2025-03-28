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Премьер-лига
Рух Львов
29.03.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 23:46 | Обновлено 28 марта 2025, 23:47
23
0

Рух – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура Украинской Премьер-лиги

28 марта 2025, 23:46 | Обновлено 28 марта 2025, 23:47
23
0
Рух – Динамо. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 29-го марта, состоится поединок 22-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Александра Шовковского возглавляет турнирную таблицу с комфортным отрывом от «Александрии» в четыре очка и хочет поскорее добыть досрочную победу в этой гонке. Но не все так просто – ни в одном из четырех матчей во второй части сезона «бело-синие» не устраивали легкую прогулку мимо своих соперников, а две игры и вовсе свели к ничейному исходу. Что изменилось за время международной паузы в столичном коллективе? Ответ на этот вопрос придется искать в матче против команды, которая до сих пор не знает своего будущего после этого сезона.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо» Киев, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
29 марта 2025 -
18:00
Динамо Киев
Победа Динамо 1.44 Сделать ставку
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Динамо Киев Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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