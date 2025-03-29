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  4. ШОВКОВСКИЙ: «Дай ему Бог стать лучшим игроком Динамо»
Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 21:44 |
1898
1

ШОВКОВСКИЙ: «Дай ему Бог стать лучшим игроком Динамо»

Тренер киевлян прокомментировал победу против «Руха»

29 марта 2025, 21:44 |
1898
1
ШОВКОВСКИЙ: «Дай ему Бог стать лучшим игроком Динамо»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу в матче УПЛ против «Руха» (2:0).

– В матче первого круга «Динамо» сыграло вничью с «Рухом» 0:0, сегодня удалось победить – таким образом реабилитировались за ту потерю очков?

– Мы выходили на поле не мстить и не реабилитироваться, а играть. Для нас каждый матч очень важен. Сегодня игра была достаточно непростая, учитывая, что большая группа футболистов была привлечена в ряды сборных. Тренировались 10 полевых игроков, мы подключили молодых исполнителей из команды U19, чтобы они немного почувствовали атмосферу первой команды и требования, которые мы предъявляем. Смотрели на нашу подрастающую молодежь и готовились к поединку с «Рухом». Мы собрались все вместе и провели первую тренировку в полном составе только 27 марта.

Для нас сегодняшний поединок был очень непростым, я благодарю игроков за то, что они полностью отдавались на футбольном поле, выполняли установки, которые мы давали перед матчем, контролировали игру и могли доводить счет до крупного.

– Сегодня юбилейный – 350-й – матч за «Динамо» провел Виталий Буяльский, который и забил, и отдал голевую передачу, и вообще провел замечательный матч. Такое количество матчей – это, по вашему мнению, много или мало, учитывая, что в вашем активе игрока 636 игр за «Динамо»?

– Много или мало? Можно играть для количества, а можно – для качества. Я никогда не считал, сколько матчей сыграл. Для меня была важна каждая следующая игра. И с таким настроением я готовился и выходил на поле. Опыт, который получаешь в матчах, должен быть твоим багажом, но, чтобы быть убедительным, нужно прежде всего каждый день побеждать самого себя. Мы все строим планы на завтра, а побеждает тот, кто действует уже сегодня. Я рад за Виталия, дай ему бог стать лучшим игроком клуба с наибольшим количеством матчей. Я буду счастлив от этого, если его действия будут идти на пользу команде.

– Скоро еще один матч с «Рухом» уже в Кубке Украины. Какие ваши ожидания от этой игры, будет ли отличаться она от поединка чемпионата?

– Для нас каждая игра почти как кубковая, и мы так же готовимся. Самый важный матч - следующий, с таким настроением мы и будем подходить к следующей встрече. В оптимальной форме, в оптимальном составе, который будет готов, и, безусловно, с настроем только на победу.

– В каком состоянии находится Владимир Бражко после истории с несостоявшимся трансфером в АПЛ, не вызовом в национальную сборную и нескольких ошибок в молодежной? Готов ли он сейчас играть?

- Он готов играть и вышел бы сегодня на поле, но вы должны понимать, что сыграть 25 марта за сборную, потом добираться в Украину, готовиться к матчу всего два дня, а 29-го уже играть – это очень сложно. Повторюсь, он бы вышел сегодня, если бы не вынужденная замена, связанная с травмой, которую получил Денис Попов. Бражко готовится к каждой игре.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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Artem_Ponomar
Буяльський топчик, він вже вписав своє ім'я в історії Динамо
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