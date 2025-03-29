В субботу, 29 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Динамо».

Команды играли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевляне одержали победу со счетом 2:0.

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В начале матча открыл счет Владислав Ванат, а удвоил преимущество киевлян Виталий Буяльский на 30-й минуте.

«Динамо» продолжает лидировать в УПЛ с 54 очками. У «Александрии» 50 очков, у «Шахтера» 44 балла, но одна игра в запасе.

УПЛ. 22-й тур, 29 марта.

Рух – Динамо – 0:2

Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30.

ГОЛ! Ванат, 11 мин, 0:1!

ГОЛ! Буяльский, 30 мин, 0:2!