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  4. Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
Премьер-лига
Рух Львов
29.03.2025 18:00 – FT 0 : 2
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 19:55 |
3839
0

Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ

29 марта 2025, 19:55 |
3839
0
Рух – Динамо – 0:2. Киевляне мчатся к чемпионству. Видео голов, обзор матча
ФК Динамо

В субботу, 29 марта, состоялся матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграли «Рух» и «Динамо».

Команды играли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевляне одержали победу со счетом 2:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В начале матча открыл счет Владислав Ванат, а удвоил преимущество киевлян Виталий Буяльский на 30-й минуте.

«Динамо» продолжает лидировать в УПЛ с 54 очками. У «Александрии» 50 очков, у «Шахтера» 44 балла, но одна игра в запасе.

УПЛ. 22-й тур, 29 марта.

Рух – Динамо – 0:2
Голы: Ванат, 11, Буяльский, 30.

ГОЛ! Ванат, 11 мин, 0:1!

ГОЛ! Буяльский, 30 мин, 0:2!

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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