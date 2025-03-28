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Украина. Премьер лига
28 марта 2025, 12:56 | Обновлено 28 марта 2025, 12:57
125
0

Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевский клуб – фаворит матча, и должен свой статус спокойно подтвердить

28 марта 2025, 12:56 | Обновлено 28 марта 2025, 12:57
125
0
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 21-м туре Украинской Премьер-Лиги сезона 2024/2025 в субботу, 29 марта, во Львове на стадионе «Арена Львов» встретятся местный клуб «Рух» и «Динамо» Киев. Хозяева подходят к поединку, занимая 9-ю позицию в турнирной таблице, киевляне идут на 1-м месте.

Рух

Львовский «Рух» в весенней части Украинской Премьер-лиги 2024/2025 проиграл три матча из четырех. Любопытно, что в 18 играх первой части сезона команда уступила 4 раза. То есть, снижение турнирных показателей у подопечных Виталия Пономаренко на лицо. Сегодня «Рух» занимает в турнирной таблице УПЛ 9-е место с 26 очками.

Свою единственную победу в 2025 году «Рух» добыл во встрече с «Ингульцом» (1:0), который во второй части сезона-2024/2025 имеет победы над «Кривбассом» (2:0) и «Черноморцем» (1:0). Зато львовян обыграли ЛНЗ (0:1), «Заря» (0:2) и «Ворскла» (0:1). Обращает на себя внимание то, что три из четырех матчей «Руха» в 2025-м завершились со счетом 1:0.

«Рух» в нынешнем сезоне-2024/2025 на своем поле набрал 12 очков, имея 3 победы и 3 ничьи, но 4 поражения. На сегодня у львовян имеется домашняя серия из трех поражений подряд с общим счетом 1:5. В последний раз команда брала очки на своем поле 4 декабря прошлого года («Полесье» – 1:1).

Динамо

Киевское «Динамо» перед международной паузой сыграло вничью 2:2 с «Зарей», чем позволило своего ближайшему приследователю – «Александрии» – сократить отставание до четырех очков. Впрочем, подопечные Александра Шовковского остаются единственной командой в УПЛ, которая в сезоне-2024/2025 еще не проигрывала. Имея в активе 15 побед и 6 ничьих, киевляне с 51 баллом единолично возглавляют таблицу кампании.

Можно отметить и тот факт, что «Динамо» в трех своих последних матчах одержало только одну победу (ЛНЗ – 2:1), а в двух других поединках довольствовалось ничьими («Ворскла» – 1:1, «Заря» – 2:2).

Также вничью завершился поединок «Динамо» с «Рухом» в первом круге нынешней УПЛ-2024/2025. Игра, которая состоялась 21 сентября в Киеве принесла нули – 0:0.

В нынешнем сезоне «Динамо» лидирует, как и в общем реестре, так и по показателям на выезде. В гостях подопечные Шовковского провели 9 игр и набрали 21 очко – 6 побед, 3 ничьи, 0 поражений. В последнем на сегодня выездном матче киевляне 6 марта обыграли в Черкассках ЛНЗ со счетом 2:1. А до этого у «Динамо» была серия из трех кряду ничьих на выезде.

Во время международной паузы «Динамо» делегировало достаточное количество игроков в различные сборные. Все они не так давно вернулись в расположение команды и много времени на восстановление и подготовку к предстоящему поединку чемпионата не имели. Тем более, что игра с «Рухом» будет для динамовцев выездной – вопрос трансфера добавит киевлянам сложностей, которые им предстоит преодолеть.

Статистика встреч

В чемпионатах Украины соперники провели 8 очных поединков. На счету «Динамо» 6 побед, 2 матча завершились вничью, «Рух» ни разу не побеждал. Мячи – 15:2 в пользу киевлян.

На поле львовян сыграно 4 матча, в которых динамовцы победили трижды, одна игра принесла ничью. Разница мячей – 7:2 в пользу «Динамо».

В матче 1-го круга нынешнего сезона-2024/2025 команды сыграли в Киеве вничью 0:0.

Прогноз на противостояние

Эксперты считают фаворитом матча «Динамо», которое единолично лидирует в сезоне и стремиться к чемпионскому титулу, а значит, права на осечку не имеет. В принципе, тут все закономерно и обоснованно. Единственный нюанс: состояние коллектива Шовковского после международной паузы, когда в сборные ездило достаточное количество игроков. Исходя из этого, можно предположить, что просто так игроки «Динамо» львовян не сломят, но победы все же добьются.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий – Слюбик, Дидык, Холод, Ременяк, Горин, Рябов, Роман, Карабин, Пастух, Притула, Фал.

«Динамо»: Нещерет – Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко, Бражко, Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Брагару, Ванат.

Прогноз Sport.ua
Рух Львов
29 марта 2025 -
18:00
Динамо Киев
Победа Динамо 1.44 Сделать ставку
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Богдан Розумовский
Богдан Розумовский Sport.ua
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