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  4. Раньери рассказал, что его разозлило в матче, где забил Довбик
Италия
31 марта 2025, 15:14 |
548
0

Раньери рассказал, что его разозлило в матче, где забил Довбик

Итальянский специалист недоволен контратаками своих подопечных

31 марта 2025, 15:14 |
548
0
Раньери рассказал, что его разозлило в матче, где забил Довбик
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал результат матча Серии А против «Лечче», где его подопечные одержали минимальную победу со счетом 1:0.

«Был один момент, который меня сильно разозлил в противостоянии с «Лечче» – это контратаки соперника. Нам нужно играть осторожнее, я уже неоднократно просил об этом футболистов. Если мы выбираем стартовый состав, то ждем уверенной игры в обороне. Но постоянно сталкиваемся с одними и теми же проблемами – ошибки при контратаках другой команды.

Но нет времени думать об этом, так как нас ждет важная игра против «Ювентуса». Соперник приедет к нам с новым тренером, будет сложно. Нужно сделать все возможное, чтобы порадовать собственных болельщиков. Нельзя допустить настолько открытой игры, как это было во втором тайме с «Лечче», – подытожил Раньери.

6 апреля «Рома» на Стадио Олимпико в Риме сыграет против «Ювентуса». Начало матча 31-го тура Серии А – в 21:45 по киевскому времени.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Лечче Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: Voce Giallorossa
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