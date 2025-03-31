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Украина. Премьер лига
31 марта 2025, 13:37 | Обновлено 31 марта 2025, 13:42
935
2

ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе

Президент клуба прокомментировал резонансный уход футболистов

31 марта 2025, 13:37 | Обновлено 31 марта 2025, 13:42
935
2
ТЦК и проблемы с женой. Поворознюк рассказал о скандале в клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал скандальный уход некоторых футболистов – игроки рассказали, что им угрожали ТЦК:

«Это такой бред, на который я не собирался реагировать. Но слишком много неправдивой информации, поэтому должен объяснить. Шершень, Козак и другие футболисты пришли ко мне и признались, что у них проблемы с ТЦК. Они были в розыске, а мы как раз планировали ехать в Турцию на тренировочные сборы.

Я им сказал, что они должны пойти в военкомат, стать на учет. После этого я обещал, что сделаю им бронь. У нас официальная зарплата, все в порядке с документами, они имели на это право. Потом я слышу, как они приходят и говорят: «Мы идем в Кудровку. Там нам все «порешают».

Шершень был самым хитрым. Эти игроки были должны деньги клубу. Но они сделали меня виноватым. Особенно много рассказывает Козак. Он сам просил у меня денег, чтобы помириться с женой. У них были проблемы, она хотела уйти. Я дал ему 400 тысяч гривен, чтобы он куптл ей подарок и они помирились. Почему он об этом не рассказывает?

У меня есть официальное обращение в военкомат. Все могут посмотреть на эти документы. И вы увидите, они в розыске или нет. Они на тренировку не приходили, так как на улицу боялись выходить из-за ТЦК», – сказал Поворознюк.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Александр Поворознюк Михаил Шершень Александр Козак
Николай Титюк Источник: YouTube
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Gargantua81
надо новую серию мультика снять "Козаки и ТЦК"
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+1
turist86
Гарно Поворознюк казочки розповідає. 400 штук у подарунок дружині?  Це точно не англійська королева?
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0
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