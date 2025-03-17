Президент клуба УПЛ угрожал футболисту из-за нежелания продлевать контракт

Бывший футболист ФК «Ингулец» Александр Козак рассказал о том, как центральный защитник Михаил Шершень покидал клуб УПЛ. На данный момент эти игроки перебрались в Первую лигу, где будут выступать в составе «Кудровки».

«Василий Кобин (тренер «Ингульца» – прим) решил, что Шершень больше ему не нужен. У Михаила заканчивался контракт и ему поставили условие: или ты переходишь в U-19, или продлеваешь контракт на тех самых условиях. Шершень отказался и попросил Кобина отпустить его. Главный тренер отправил игрока к президенту клуба, а сам наговаривал на футболиста.

Когда Шершень пришел к Поворознюку, тот был настроен против игрока и сказал много плохого. Они все таки договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: «Тот кто от нас плохо уходит, мы отдаем в ТЦК». Пришли два человека и забрали футболиста, но Шершень убежал. Он успел сесть в свою машину и уехать», – сообщил Козак.

В текущем сезоне Козак провел девять матчей за «Ингулец», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Михаил Шершень провел 15 матчей, но результативными действиями не отметился.