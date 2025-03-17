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Украина. Премьер лига
17 марта 2025, 10:54 |
1283
0

Президент клуба УПЛ угрожал футболисту из-за нежелания продлевать контракт

Александр Козак и Михаил Шершень перебрались в «Кудровку» из «Ингульца»

17 марта 2025, 10:54 |
1283
0
Президент клуба УПЛ угрожал футболисту из-за нежелания продлевать контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Ингулец

Бывший футболист ФК «Ингулец» Александр Козак рассказал о том, как центральный защитник Михаил Шершень покидал клуб УПЛ. На данный момент эти игроки перебрались в Первую лигу, где будут выступать в составе «Кудровки».

«Василий Кобин (тренер «Ингульца» – прим) решил, что Шершень больше ему не нужен. У Михаила заканчивался контракт и ему поставили условие: или ты переходишь в U-19, или продлеваешь контракт на тех самых условиях. Шершень отказался и попросил Кобина отпустить его. Главный тренер отправил игрока к президенту клуба, а сам наговаривал на футболиста.

Когда Шершень пришел к Поворознюку, тот был настроен против игрока и сказал много плохого. Они все таки договорились, что Михаил уйдет, но президент сказал: «Тот кто от нас плохо уходит, мы отдаем в ТЦК». Пришли два человека и забрали футболиста, но Шершень убежал. Он успел сесть в свою машину и уехать», – сообщил Козак.

В текущем сезоне Козак провел девять матчей за «Ингулец», забил один гол и отдал одну результативную передачу. Михаил Шершень провел 15 матчей, но результативными действиями не отметился.

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Ингулец Кудровка Первая лига Украины Александр Козак Михаил Шершень Василий Кобин Александр Поворознюк трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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