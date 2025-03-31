Металлург Запорожье – Подолье – 1:2. Видео голов и обзор матча

Сезон в Первой лиге возобновился после паузы. В Запорожье прошел матч между местным «Металлургом» и хмельницким «Подольем».

Гости в первом тайме забили дважды. Сначала на 2-й минуте Антон Савин открыл счет, а на 16-й минуте Андрей Кухарук удвоил преимущество.

Во втором тайме Вадим Шаврин оставил «Подолье» в меньшинстве. Игрок получил красную карточку на 47-й минуте. Это позволило запорожцам отыграть один гол на 89-й минуте. Забил Владислав Нехтий.

Первая лига. Группа выбывание. 30 марта

Металлург Запорожье – Подолье – 1:2

Голы: Нехтий, 89, – Савин, 2, Кухарук, 16

«Металлург»: Байда, Клименко (Близнюк, 46), Юречко, Козлов, Товкач (Васильченко, 90), Борисенко (Страдс, 75), Алибеков, Бандурин (Фальковский, 75), Близниченко, Нехтий, Иродовский (Варяник, 64).

«Подолье»: Задерейко, Корешков, Чушенко, Швец, Балан, Кухарук, Панчишин (Азизов, 59), Лис (Серафимов, 59, (Квасов, 90+3)), Савин (Кулиш, 90+3), Гемега (Заяц, 82), Шаврин.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча