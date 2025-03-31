Металлург Запорожье – Подолье – 1:2. Видео голов и обзор матча
«Подолье» с 47-й минуты играло в меньшинстве
Сезон в Первой лиге возобновился после паузы. В Запорожье прошел матч между местным «Металлургом» и хмельницким «Подольем».
Гости в первом тайме забили дважды. Сначала на 2-й минуте Антон Савин открыл счет, а на 16-й минуте Андрей Кухарук удвоил преимущество.
Во втором тайме Вадим Шаврин оставил «Подолье» в меньшинстве. Игрок получил красную карточку на 47-й минуте. Это позволило запорожцам отыграть один гол на 89-й минуте. Забил Владислав Нехтий.
Первая лига. Группа выбывание. 30 марта
Металлург Запорожье – Подолье – 1:2
Голы: Нехтий, 89, – Савин, 2, Кухарук, 16
«Металлург»: Байда, Клименко (Близнюк, 46), Юречко, Козлов, Товкач (Васильченко, 90), Борисенко (Страдс, 75), Алибеков, Бандурин (Фальковский, 75), Близниченко, Нехтий, Иродовский (Варяник, 64).
«Подолье»: Задерейко, Корешков, Чушенко, Швец, Балан, Кухарук, Панчишин (Азизов, 59), Лис (Серафимов, 59, (Квасов, 90+3)), Савин (Кулиш, 90+3), Гемега (Заяц, 82), Шаврин.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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