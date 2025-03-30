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Первая лига
Металлург Зп
30.03.2025 12:00 – FT 1 : 2
Подолье
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Украина. Первая лига
30 марта 2025, 17:27 | Обновлено 30 марта 2025, 18:03
472
0

Обновленный Мариуполь сыграл вничью с Прикарпатьем

В Первой лиге началась борьба за выживание

30 марта 2025, 17:27 | Обновлено 30 марта 2025, 18:03
472
0
Обновленный Мариуполь сыграл вничью с Прикарпатьем
Прикарпатье Ивано-Франковск

30 марта было сыграно два матча в группе за выживание Первой лиги Украины.

Обновленный «Мариуполь» гостил в Ивано-Франковске. Игроки «Прикарпатья» считались минимальными фаворитами в этой игре, но мариупольцы, которые еще несколько недель назад могли вообще не участвовать в Первой лиге, сыграли вничью.

За «Мариуполь» дебютировал экс-игрок львовского «Руха» Руслан Непейпиев.

«Металлург» из Запорожья уступил хмельницкому «Подолью». Гости в первом тайме забили дважды. Сначала на 2-й минуте Антон Савин открыл счет, а на 16-й минуте Андрей Кухарук удвоил преимущество.

Во втором тайме Вадим Шаврин оставил «Подолье» в меньшинстве, что позволило запорожцам отыграть один гол на 89-й минуте. Забил Владислав Нехтий.

Первая лига Украины. Выживание. 30 марта

Прикарпатье Ивано-Франковск – Мариуполь – 0:0

Металлург Запорожье – Подолье – 1:2

Голы: Нехтий, 89, – Савин, 2, Кухарук, 16

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Нехтий (Металлург Зп).
47’
Vadym Shavrin (Подолье) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кухарук (Подолье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Anton Savin (Подолье).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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