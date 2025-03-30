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Первая лига
Металлург Зп
30.03.2025 12:00 – FT 1 : 2
Подолье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
30 марта 2025, 14:23 |
183
0

Металлург – Подолье, Прикарпатье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 30 марта видеотрансляцию матчей Первой лиги

30 марта 2025, 14:23 |
183
0
Металлург – Подолье, Прикарпатье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
ФК Прикарпатье

30 марта проходят матчи стартового тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание.

12:00. Металлург Запорожье – Подолье Хмельницкий

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – ФСК Мариуполь

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Нехтий (Металлург Зп).
47’
Vadym Shavrin (Подолье) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кухарук (Подолье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Anton Savin (Подолье).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Прикарпатье Ивано-Франковск ФСК Мариуполь Металлург Запорожье Подолье Хмельницкий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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