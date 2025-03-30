Металлург – Подолье, Прикарпатье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE

30 марта проходят матчи стартового тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

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Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание.

12:00. Металлург Запорожье – Подолье Хмельницкий

14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – ФСК Мариуполь