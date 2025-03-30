30.03.2025 12:00 – FT 1 : 2
Украина. Первая лига30 марта 2025, 14:23 |
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Металлург – Подолье, Прикарпатье – ФСК Мариуполь. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 30 марта видеотрансляцию матчей Первой лиги
30 марта 2025, 14:23 |
183
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30 марта проходят матчи стартового тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание.
12:00. Металлург Запорожье – Подолье Хмельницкий
14:00. Прикарпатье Ивано-Франковск – ФСК Мариуполь
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Нехтий (Металлург Зп).
47’
Vadym Shavrin (Подолье) получает красную карточку.
16’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кухарук (Подолье).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Anton Savin (Подолье).
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