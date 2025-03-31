Тренер Шахтера U-19 подколол Пушича: «Я не тот, кто отказывается бороться»

Наставник Шахтера U-19 Алексей Белик, комментируя ситуацию в борьбе за титул юношеского чемпионата, вероятно, решил сделать выпад в адрес тренера основной команды Марино Пушича.

Пушич недавно заявил, что Шахтер уже не догонит Динамо в гонке за титул УПЛ. Белик, не называя фамилию, дал такой комментарий.

«Конечно, к игре с «Динамо» U19 мы хотели подойти в статусе лидеров чемпионата с определенным гандикапом. Сейчас отстаем от оппонента на один балл, но я не тот тренер, который, несмотря ни на что, откажется от борьбы за чемпионство, пока на него остаются математические шансы».

«Я понимаю, что на этом посту прежде всего для развития футболистов, но борьба за чемпионство является ключевым фактором, который помогает игрокам быстрее прогрессировать».

«Именно поэтому я никогда не откажусь от этой борьбы», – сказал Белик.