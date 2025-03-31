Страсти по Степанову. Что происходит вокруг «украинского Холанда» и сборной

Полыхнуло практически на ровном месте. Уж точно там, где этого вроде бы и перестали ждать. В конце марта стало известно, что 17-летний центрфорвард молодежной команды «Байера» Артем Степанов отказался приезжать в расположение сборной Украины U-20, которой предстояло сыграть товарищеские матчи против сверстников из Северной Ирландии и Норвегии.

Страсти в отечественных футбольных изданиях вокруг Степанова возникали и раньше. В частности, несколько месяцев назад в СМИ появилась резонансная информация о том, что Артем якобы хотят заиграть за Германию. И пускай после того начали появляться опровержения от различного рода и степени надежности источников, однако в целом можно констатировать лишь одно – с тех пор Степанов не сыграл ни единого матча за юношеские сборные Украины, а теперь еще и вовсе учинил демарш…

Молчание ягнят

Любопытнее всего, что первоисточником информации об отказе Степанова прибыть в расположение сборной Украины U-20 на матчи против Северной Ирландии и Норвегии оказался не сам футболист, не тренер нашей юношеской команды Дмитрий Михайленко, и даже не кто-то из официальных лиц УАФ или немецкого «Байера», а блогер Виктор Вацко. Именно он в эфире своей авторской передачи на YouTube сообщил, что Степанова в марте в расположении юношеской команды «сине-желтых» ждать не приходится…

Дмитрий Михайленко, подводя краткие итоги мартовского сбора своей команды вообще не упомянул в интервью для официального ресурса УАФ об Артеме Степанове и причинах его отсутствия в команде. Можете специально пересмотреть все, что сказал Михайленко – там нет ни слова о форварде «Байера» и причинах, по которым того не оказалось на сборе.

По сути, ситуацию, очевидно, просто хотели «замять», или как еще принято говорить в подобных случаях, «спустить на тормозах». Но не получилось, хотя оперативно реагировать на появление информации об отказе Степанова прибыть в сборную Украины U-20 все равно никто не спешил. И если с УАФ все понятно, ведь у нас традиционно стараются многое замалчивать и не комментировать слухи с привкусом скандала, то вот хоть какой-то внятной реакции от «Байера», как казалось, ожидать все-таки стоило бы. Для этого автор этих строк направил запрос в немецкий клуб, на который удалось получить оперативный, но абсолютно неинформативный ответ, где, опустив все взаимные любезности сторон друг к другу, черным по белому значилось следующее: «Мы не можем предоставить никакой информации относительно отдельных игроков или их решений, связанных с вызовами в сборную».

Такое вот молчание ягнят, и никак иначе…

Причины демарша и запоздалый факт признания

По данным Вацко, отказ Степанова прибыть в расположение сборной Украины U-20 связан с «предыдущими проблемами с тренерским штабом [сборной Украины] U-20 (чрезвычайно критическое интервью было, очевидно, решающим фактором)». При этом, изначально отец Степанова, который ныне представляет интересы сына, пообщался с главным тренером молодежной сборной Украины Унаи Мельгосой, пообещав тому, что Артем прибудет на сбор с командой U-21, где и будет тренироваться, однако затем переберется в расположение сборной U-20 для контрольных матчей против Северной Ирландии и Норвегии.

Впрочем, ничего этого так и не произошло. Степанов не объявился ни у Михайленко, ни у Мельгосы, и обеим нашим командам пришлось играть без представителя «Байера», которого в СМИ и экспертной среде нередко называют никак иначе как «украинским Холандом».

О том, что Степанов не прибыл в расположение сборных команд Украины уже постфактум признался тот таки Мельгоса. В общении с нашими коллегами главный тренер сборной Украины U-21 заявил: «Артем получил официальное приглашение на тренировку со сборной U-20 в рамках подготовки этой возрастной категории к чемпионату мира, но в конце концов решил отказаться. Так же, как и с другими игроками в подобных ситуациях, я разговаривал с Артемом перед началом этого учебно-тренировочного сбора. Мы также были на связи с его клубом. В общем, мне интересно слушать и узнавать, по какой причине игрок отказывается присоединиться к сборной, ведь большинство футболистов воспринимают это как большое и почетное достижение и стремятся приехать».

Ничего больше Мельгоса по этому поводу прояснять общественности не счел нужным…

На что же обиделся Степанов?

Если допустить, что причиной отказа Степанова приехать в расположение сборной Украины U-20 стало именно «чрезвычайно критическое интервью» от кого-то из тренерского штаба команды, то сразу же возникает логичный вопрос: «О каком именно интервью речь?»

И вот здесь автор этих строк, предоставляя все возможности каждому читателю его поправить, испытал серьезные сложности в поиске действительно критических слов в адрес Степанова, которые бы могли вынудить форварда себя повести именно таким образом. Причем таковые в публичной плоскости оказалось чрезвычайно непросто отыскать как со стороны Михайленко, так и от его помощников – Ивана Трубочкина, Владимира Тименко или Антона Дяченко.

Единственное, что хоть как-то можно «подгрести» под описание критики – это интервью Дмитрия Михайленко, датированное началом декабря минувшего года. В нем коуч достаточно детально остановился на персоне Степанова, которого тогда как раз и связывали с возможностью перехода под немецкую футбольную юрисдикцию, заявив следующее: «Степанов – игрок сборной Украины U-17, и вопрос только в одном: есть желание и мотивация у самого Артема играть за Украину. Если есть, то это хорошо, а если нет, то это его выбор, и мы не можем на него давить. Может быть, он себя уже немцем чувствует. Сейчас немцы в лучшей ситуации, чем мы, чтобы давить на Степанова, потому что Артем живет и играет в Германии, его отец получил работу в «Байере». В Украине их ничего не держит, здесь идет война. Каков профайл Степанова? Мне кажется, что Артем имитирует игру Холанда и норвежец является для него ориентиром. Степанов очень похож на Эрлинга по антропометрии, координации и скорости, даже прическу сделал, как у норвежца. Артем очень талантлив, физически одарен, у него неплохая техника и понимание игры на атаку. Но без мяча нужно еще улучшать игру – это проблема всех футболистов его возраста. Пока Степанов не идеал, он молодой парень и ему нужно многому учиться, но талант у него большой. Рост 192 сантиметра! Понятно, что такую ​​«машину» многие хотят. Можно ли сравнивать Степанова с Пономаренко из «Динамо»? Они в чем-то схожи. Оба юноши очень талантливы, но, чтобы заиграть на взрослом уровне, нужно еще много работать. Я уверен, что они сделают этот шаг».

Собственно, это и все. Где здесь критика, которая бы делала для игрока невозможным или нежелательным дальнейшее сотрудничество с тренером – пускай каждый решает сам… Однако, в чем Михайленко точно прав, так это в том, что Степанову еще точно предстоит очень и очень много работать. Да, нынешняя статистика Артема впечатляет, но стоит делать акцент на том, что ее форвард набил за «Байер» U-19, а в первой команде «фармацевтов» провел пока лишь 18 минут в рамках двух поединков.

И если уж буквально сравнивать Холанда со Степановым, то Эрлинг в 17 лет уже играл на взрослом уровне – за норвежский «Мольде», где имел меньший показатель ударов, чем у Артема в «Байере» U-19 (2,5 против 3,4) при меньшей точности попаданий в створ (46% против 58%), однако даже при этом забивал в 1,25 раза больше мячей, чем по модели xG (0,7 голов за матч при 0,56xG соответственно), а у Степанова это соотношение равно 1,23, но все-таки на юношеском уровне, где история знает многих гениев, которым так и не суждено было стать звездами профессионального футбола.

Плюс ко всему не стоит упускать из вида, что сборной Украины U-20 осенью нынешнего года предстоит сыграть на чемпионате мира среди юношей, который состоится на полях Чили. И именно к этому турниру сейчас молодая команда под руководством Михайленко и ведет подготовку. Что это, если не топ-мотивация для молодого спортсмена, тем более, что тренеры уходят и приходят, а твоя личная статистика и достижения навсегда войдут в историю…

Степанов – звезда № 1 среди украинских юношей?

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Является ли прямо сейчас Артем Степанов звездой № 1 для всех юношеских сборных страны? С определенной степенью вероятности и поправкой на субъективность оценочных суждений при подобного рода вопросах – да. Все-таки речь о молодой игроке, который уже играл за первую команду «Байера» в Лиге чемпионов, пусть и совсем чуть-чуть.

Несмотря на то, что по юношам у нас сейчас собирается вполне перспективная «банда», где есть Владислав Крапивцов из «Жироны», Кирилл Дигтярь из «Металлиста», Максим Мельниченко из «Полесья», Дмитрия Годя из «Вереса», Матвей Пономаренко из «Динамо», Виктор Цуканов из «Шахтера», Геннадий Синчук из «Монреаля», Кристиан Шевченко из «Уотфорда», Закери Бауманн из «Манчестер Юнайтед», именно Степанов выглядит наиболее готовым к переходу во взрослый футбол, а также поражает своей эффективностью на поле в юношеских турнирах.

Впрочем, не будет забывать, и это также может не понравиться Степанову и его представителям, как и приведенные выше слова Михайленко, что на юношеском уровне более атлетичные игроки часто выделяются на фоне остальных именно за счет своих физических данных, а вот при переходе во взрослый футбол возникает уже и вопрос психологии, и техники, и способности выделяться не только габаритами, так как там приходится «толкаться» с настоящими мужиками, а не подростками-мальчишками…

Кто виноват и что делать?

Очевидно, что установить истину и дать четкий ответ на вопрос, обозначенный в подзаголовке сейчас попросту невозможно. Однако что точно ясно: со стороны футболиста и его представителей может быть начата какая-то игра, целью которой, возможно, в какой-то момент станет смена «футбольного гражданства» и переход в юношеские сборные Германии. Мол, обидели парня на родине, но с его талантом нужно бороться и делать карьеру, потому других вариантов нет, кроме как благодушно принять предложение от подставившей твердое плечо Германии.

Собственно, нечто подобное несколько лет назад мы уже переживали в случае с Эриком Шурановым, который сперва играл за Украину, а затем вдруг передумал и взялся помогать немецкой молодежке, где ограничился 7 матчами и 2 голами. Где сейчас Шуранов, которому прочили большую славу и которой клал мячи в ворота соперников пачками на юношеском уровне? В свои 23 этот форвард имеет контракт с израильским «Маккаби» Хайфа, и даже там практически не играет, проведя за два последние сезона (включая текущий) всего 143 минуты в 6 матчах чемпионата, и не забив ни единого мяча…

Безусловно, нельзя снимать ответственность и с тренерского штаба Дмитрия Михайленко, так как на шестом десятке специалист хорошего уровня должен понимать, что работа с тинейджерами отличается от того, как можно вести себя с профессионалами. Здесь важна особая психология, а в каких-то моментах нужен еще и педагогический подход, так как разбрасываться представителями топ-клубов из топ-лиг современный украинский футбол себе позволить точно не может.

В этой связи довольно метко, как кажется со стороны, в ситуации разобрался экс-коуч «Волыни» Виталий Кварцяный, который несмотря на свою эпатажность, помог многим футболистам впоследствии реализовать свой талант и перейти на более высокий уровень.

«Пусть тренерский штаб сборной садится на самолет и летит в Германию. Гордыню нужно отставить на второе место. Там встретятся с Артемом и его семьей, и все обсудят. С Артемом надо говорить на равных, а не свысока. Футболисты любят, когда с ними общаются на равных. А Степанов, в свою очередь, должен воспринять разговор серьезно и с уважением к тренерскому штабу. Артему, прежде всего, нужно быть преданным своей родине и уважать страну, где ты родился! Необходимо защищать честь украинского футбола. Я горжусь, что он из Луцка, как и его отец, но он еще не состоялся, как футболист, для этого нужно много работать. Я желаю ему только лучшего и не сбавлять обороты. Интересно будет посмотреть, как сложится его судьба», – сказал Кварцяный.

Вот реально лучше и не скажешь – нужно много работать. И это касается как Степанова, так и Михайленко с его тренерским штабом и всеми в УАФ, кто отвечает за развитие нашего футбола. Чтобы тиражировать скандалы и увеличивать количество провалов особого таланта не надо, а вот заставить страну гордиться своим футболом и футболистами – это нечто совершенно иное, согласитесь…