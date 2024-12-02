Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера
Все зависит от решения Степанова
По информации журналиста Виктора Вацко, в Германии обсуждают возможность вызова в одну из юношеских сборных 17-летнего украинского форварда «Байера» Артема Степанова.
Недавно игрок дебютировал за леверкузенскую команду в Лиге чемпионов.
Степанов выступал за сборные Украины U-16, U-17 и U-19, что оставляет возможность для смены спортивного гражданства. Артем родился в Луцке, находился в академиях «Волыни» и «Шахтера».
Сам игрок пока не комментировал ситуацию с возможным интересом со стороны Германии.
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