Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера

По информации журналиста Виктора Вацко, в Германии обсуждают возможность вызова в одну из юношеских сборных 17-летнего украинского форварда «Байера» Артема Степанова.

Недавно игрок дебютировал за леверкузенскую команду в Лиге чемпионов.

Степанов выступал за сборные Украины U-16, U-17 и U-19, что оставляет возможность для смены спортивного гражданства. Артем родился в Луцке, находился в академиях «Волыни» и «Шахтера».

Сам игрок пока не комментировал ситуацию с возможным интересом со стороны Германии.