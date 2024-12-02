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Сборная УКРАИНЫ
02 декабря 2024, 18:10 |
1701
3

Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера

Все зависит от решения Степанова

02 декабря 2024, 18:10 |
1701
3
Источник: Германия хочет заиграть в сборной молодого украинца из Байера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

По информации журналиста Виктора Вацко, в Германии обсуждают возможность вызова в одну из юношеских сборных 17-летнего украинского форварда «Байера» Артема Степанова.

Недавно игрок дебютировал за леверкузенскую команду в Лиге чемпионов.

Степанов выступал за сборные Украины U-16, U-17 и U-19, что оставляет возможность для смены спортивного гражданства. Артем родился в Луцке, находился в академиях «Волыни» и «Шахтера».

Сам игрок пока не комментировал ситуацию с возможным интересом со стороны Германии.

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Артем Степанов Байер сборная Германии по футболу сборная Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 3
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Первый Среди Равных
Та не хоче він за Україну грати. 
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0
Умник
Ну Шева давай.
Твой выход
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0
LexХХХ
Ну а Ребруша в цей час буде соплі жувати. Та виклич ти його, і нехай зіграє якісь хвилин 10-ть в офіційному матчі. А якщо хлопчина виросте в класного форварда, це ж який плюс для збірної.
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0
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