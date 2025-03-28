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  4. Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для меня это не принципиально»
Молодежные турниры
28 марта 2025, 13:45 |
417
0

Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для меня это не принципиально»

Главный тренер сборной Украины U-20 поделился впечатлениями от мартовских матчей команды

28 марта 2025, 13:45 |
417
0
Дмитрий МИХАЙЛЕНКО: «Для меня это не принципиально»
УАФ. Дмитрий Михайленко

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко поделился впечатлениями от мартовских матчей команды против Северной Ирландии U-21 (1:0) и Норвегии U-20 (1:0).

– Я остался очень доволен прошедшим сбором. Это касается всех аспектов работы: и как ребята относились к тренировочному процессу, и как команда играла. Меня поразили страсть игроков и желание показать себя с наилучшей стороны.

– Что скажете о соперниках в контрольных матчах?

– Мы неплохо знали и Северную Ирландию, и Норвегию, с которой играли в финальной части прошлого чемпионата Европы. Я уже говорил, что норвежцы дважды за последние два финальных раунда Евро пробивались в полуфинал, поэтому о силе этого оппонента и говорить не приходится. А ирландцы, традиционно для британцев, являются крепкой и неуступчивой командой. К тому же они немного старше нас.

– Наша команда дважды победила по 1:0...

– Для меня это не принципиально. Сейчас мы придерживаемся немного других целей. У нас много новых игроков, мы строим игру и готовимся к чемпионату мира. Пока что я не смотрю на счет, а наблюдаю за прогрессом в действиях подопечных. Это сейчас самое главное. И меня радует, что мы не позволяли соперникам много создавать у своих ворот. А что касается большей результативности, то для этого нужно время. Мы работаем и в этом направлении.

– Есть кто-то из игроков, кто вас приятно удивил?

– В команде были исполнители, которых мы знали раньше, и те, кто приехал в сборную впервые. И могу сказать, что меня порадовала игра команды в защите, о чем я уже также упоминал. Но выделять кого-то отдельно я не буду, чтобы не было обиженных. Также есть исполнители, которые очень сильно прибавили за те восемь месяцев, что мы не встречались.

– Есть ли уже план дальнейшей работы?

– Да. Мы планируем собраться в июне, потренироваться и провести два-три контрольных поединка. Это будет последний сбор перед чемпионатом мира.

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Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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