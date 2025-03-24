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Молодежные турниры
24 марта 2025, 18:21 |
2812
8

Источник: форвард Байера Степанов не захотел приехать в сборную Украины

У игрока якобы конфликт с тренером Михайленко

24 марта 2025, 18:21 |
2812
8
Источник: форвард Байера Степанов не захотел приехать в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

Журналист Виктор Вацко сообщил о том, что форвард Байера Артем Степанов, который регулярно забивает за молодежную команду Леверкузена и попадает в заявку основной команды, отказался приехать в сборную Украины U-20.

Сообщается, что у Степанова конфликт с наставником Дмитрием Михайленко.

Вацко рассказал, что у игрока была договоренность тренироваться на сборе со сборной U-21, а играть Степанов должен был за команду U-20.

Источник журналиста рассказал о ситуации.

«Учитывая прошлые проблемы с тренерским штабом U-20 (интервью с большим количеством критики, что стало решающим фактором), семья отбросила этот вариант».

«Семья игрока сообщила, что U-20 сейчас не является опцией для Степанова», – цитирует Вацко письмо своего источника с объяснениями ситуации.

Степанов не сыграл в контрольном матче против Северной Ирландии. Команда готовится к чемпионату мира, который состоится осенью.

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Артем Степанов Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 Байер Виктор Вацко
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 8
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Фанькин кот
А в чём суть конфликта?
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+1
WalterBlack
З одного боку так навіть краще, ніколи не обожнював ці міжнародні перерви посеред сезону, під час них найбільша кількість травм
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+1
Обсервер Влад
А чому він не змінить громадянство на німецьке, він же давно в Німеччині живе, скоріш за все має право. Навіщо йому та Україна?
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0
MrStepanovM .
тому що в Україні тренерами призначють -друга, кума, брата...а їх не цікавить результат, а лише тепле місце не підкріплене ніякими досягненями
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0
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Перець
Не цінять, тож на куй треба 
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0
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Spaceman
Ну і молодець, навіщо позориться?
Тим більше, що тренер-тормоз, я його добре пам'ятаю ще з 90-х..
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-1
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