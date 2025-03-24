Источник: форвард Байера Степанов не захотел приехать в сборную Украины

Журналист Виктор Вацко сообщил о том, что форвард Байера Артем Степанов, который регулярно забивает за молодежную команду Леверкузена и попадает в заявку основной команды, отказался приехать в сборную Украины U-20.

Сообщается, что у Степанова конфликт с наставником Дмитрием Михайленко.

Вацко рассказал, что у игрока была договоренность тренироваться на сборе со сборной U-21, а играть Степанов должен был за команду U-20.

Источник журналиста рассказал о ситуации.

«Учитывая прошлые проблемы с тренерским штабом U-20 (интервью с большим количеством критики, что стало решающим фактором), семья отбросила этот вариант».

«Семья игрока сообщила, что U-20 сейчас не является опцией для Степанова», – цитирует Вацко письмо своего источника с объяснениями ситуации.

Степанов не сыграл в контрольном матче против Северной Ирландии. Команда готовится к чемпионату мира, который состоится осенью.