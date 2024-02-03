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Англия
03 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 03 февраля 2024, 14:25
771
3

17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?

Юный воспитанник «красных дьяволов» в перспективе может стать одним из лидеров «сине-желтых»

03 февраля 2024, 14:15 | Обновлено 03 февраля 2024, 14:25
771
3
17-летний талант МЮ Бауманн хочет играть за Украину. Что о нем известно?
ФК Манчестер Юнайтед. Закери Бауманн

В начале нынешнего года украинские болельщики открыли для себя новое имя – Закери (или просто Зак, как его чаще именуют в Англии) Бауманн. Это центральный полузащитник «Манчестер Юнайтед» U-18, который 2 января отпраздновал свой 17-й день рождения, и имеет украинские корни. Последнее обстоятельство и делает персону Бауманна особенно интересной для всех нас, и в первую очередь – для скаутов и тренерского штаба сборной Украины. В сложившихся ныне условиях главная задача для всего отечественного института сборных – это не упустить из поля зрения талантов, которые могут впоследствии раскрыться и помочь нашей главной команде добиваться успеха на международном уровне. Иными словами, чтобы не повторялись истории подобного рода как с Максом Килманом, Эриком Шурановым, Диего Климовичем и т.д.

Начать, пожалуй, стоит с максимально обнадеживающей информации – по сведениям ряда источников, скауты, которые подыскивают кадры для сборных Украины, прекрасно знакомы с потенциалом и способностями Зака Бауманна. Более того, полузащитник якобы даже изъявил желание играть именно за «сине-желтых», а в «Манчестер Юнайтед» готовы поддержать такое стремление своего футболиста, если того реально позовут играть за Украину.

Закери Бауманн родился 2 января 2007 года в английском Болтоне. Его родители являются выходцами из Коломыи – города с населением в чуть более чем 60 тысяч жителей, который находится на юго-востоке Ивано-Франковской области, в 60 километрах от областного центра. Папа и мама Зака Бауманна перебрались в Англию в поисках лучшей жизни, и именно там у них появился сын, который ныне и находится в зоне внимания селекционеров и тренеров сборной Украины, а также многих отечественных болельщиков.

О детских и юношеских годах Зака Бауманна пока известно не так много, что впрочем и неудивительно, ведь полузащитник еще не добился сколько-нибудь значительных успехов, чтобы привлечь к себе серьезное внимание со стороны прессы и детально поделиться своей историей появления в футболе.

По сути, упоминания о Бауманне в британских СМИ начинаются только с 2023 года. Тогда стало известно, что Закери закончил одну из школ в Болтоне, успешно сдав экзамены и получив общий аттестат о среднем образовании. Имя нынешнего хавбека «Манчестер Юнайтед» U-18 даже появилось на страницах издания The Bolton News, посвященного ключевым событиям из жизни городов Болтон и Бьюри, которые расположены на северо-западе Англии.

«Спортсмен Зак Бауманн остался доволен своими результатами на экзаменах GCSE (General Certificate of Secondary Education), которые позволили ему отправиться в футбольную школу «Манчестер Юнайтед», – упоминалось в новости, посвященной успехам выпускников школ Болтона при сдаче экзаменов.

ФК Манчестер Юнайтед. Закери Бауманн

Впрочем, лето минувшего года стало успешным для Бауманна не только в плане завершения среднего образования, но и в спортивных аспектах. «Манчестер Юнайтед» объявил, что Закери наряду с еще десятью талантами академии получил от клуба стипендию, а вместе с ней – шанс стать профессиональным футболистом. Бауманн заслужил повышения из академических команд до «Манчестер Юнайтед» U-18. Чуть ранее, в 2021 году, по такому же пути последовал центральный полузащитник Кобби Мейну, который сейчас уже активно привлекается Эриком тен Хагом к играм за первую команду «красных дьяволов», а буквально накануне стал героем для «Юнайтед» в поединке-триллере против «Вулверхэмптона» (4:3). Именно благодаря неординарным и инициативным действиям Мейну манкунианцам удалось на седьмой минуте дополнительного времени вырвать победу у «волков».

Конечно, Бауманну пока далеко до успехов Мейну, но в целом он уже демонстрирует, что вполне способен через несколько лет тоже оказаться в первой команде легендарного клуба. Более того, если Кобби в своих первых одиннадцати матчах на уровне Премьер-лиги U-18 не отличился ни одним результативным действием, то Закери, также действующий на позиции центрального хавбека, может похвастаться уже одним забитым мячом и одной результативной передачей. Голом этнический украинец отличился совсем недавно – в конце января Бауманн забил в ворота сверстников из «Лидса», чем помог своей команде выиграть со счетом 4:0.

Юниоры «Манчестер Юнайтед», в отличие от своих старших коллег из первой команды клуба, вообще невероятно успешно выступают в сезоне-2023/24 в рамках Премьер-лиги U-18. На текущий момент «красные дьяволы» провели в зоне Север 14 матчей, в которых добыли 14 побед при разнице мячей 46:10. Отрыв талантливой молодежи «Юнайтед» от второго места, на котором идут их сверстники из «Манчестер Сити», составляет 17 очков! Если не произойдет чего-то экстраординарного, то «Манчестер Юнайтед» U-18 сможет без проблем довести сезон до победы в своей зоне, а в решающем матче определить чемпиона турнира, для чего, согласно регламенту, предстоит сыграть специальный матч между триумфаторами зоны Север и зоны Юг. К слову, в зоне Юг Премьер-лиги U-18 с определением победителя все далеко не так однозначно: лидерами турнирной таблицы в настоящий момент являются «Вест Хэм» (28 очков в 12 матчах) и «Тоттенхэм» (28 очков в 13 матчах), которым буквально на пятки наступают сверстники из «Арсенала» (24 очка в 12 матчах), «Челси» (22 очка в 10 матчах) и «Кристал Пэлас» (22 очка в 13 матчах).

Что касается Зака Бауманна, то сейчас он является игроком ротации для «Манчестер Юнайтед» U-18, однако в последние недели позиции центрхава в команде постепенно начинают укрепляться. Поспособствовал этому не только гол в матче против «Лидса» U-18, но и в целом достаточно уверенное качество игры, демонстрируемое этническим украинцем.

Бауманн – это футболист, который не боится мяча, готовый к креативным действиям, но не в ущерб обороне. Его сильные стороны – это хорошее видение поля, способность принимать решения, инициативность в работе с мячом, неплохая техника и физические данные, а также в меру выраженная агрессивность, которая помогает команде при прессинге, но и не приводит к накоплению обильного количества желтых или уже тем более красных карточек.

Некоторые обозреватели уже сравнивают Закери Бауманна с Полом Скоулзом, хотя пока это невероятно большой аванс для молодого хавбека, внешне действительно похожего на великого англичанина рыжим цветом шевелюры.

Помочь лучше оценить игровые достоинства Бауманна способна статистика хавбека в текущем сезоне. Здесь бросается в глаза достаточно высокая работоспособность футболиста, отличная точность передач, в том числе выполненных вперед, а также хороший показатель обводок и великолепный – единоборств.

Сложно сказать, как сложится дальнейшая карьера этого интересного и безусловно талантливого полузащитника. Нынешний «Манчестер Юнайтед» – это клуб, который непросто понять и еще сложнее предсказать, даже несмотря на недавний приход в его руководящий состав сэра Джима Рэтклиффа, при котором, как считается, ситуация в спортивном направлении деятельности должна приобрести более системный характер.

Важно, что в «Манчестер Юнайтед» молодые и талантливые игроки в последние несколько десятилетий почти всегда получают шанс проявить себя в первой команде. Удается им воспользоваться единицам, но все равно на фоне многих топ-клубов английской Премьер-лиги у «красных дьяволов» в первой команде сейчас немало важных исполнителей именно из числа «академиков» – Маркус Рашфорд, Алехандро Гарначо, Скотт Мактоминей, Джонни Эванс, Кобби Мейну. Не будет ничего сверхъестественного в том, что через несколько лет к этой компании добавится и Зак Бауманн.

Впрочем, для нас главный вопрос заключается в том, чтобы не упустить столь талантливого исполнителя и, если он действительно заинтересован в выступлениях за сборную Украины, возможно, даже заиграть его за главную команду страны в одном из ближайших официальных поединков «сине-желтых». Нечто подобное когда-то чиновники и тренерский штаб уже проделали в ситуации с Александром Зинченко, потому вряд ли будет зазорным действие, когда и 17-летнего Бауманна выпустят на последние секунды одного из ближайших поединков в стадии плей-офф отбора за право сыграть на Евро-2024. Есть ли в этом турнирный риск? В какой-то степени, да. Но риск навсегда потерять потенциально очень квалифицированного игрока для «сине-желтых» видится, пожалуй, еще более значимым и негативным последствием на будущее…

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Александр
В мю кого попаало не возьмут .Должен помочь сборной 
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+2
Nordenus
Ну если сам пацан хочет играть за сб. Украины, то это уже дорогого стоит
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+1
turist86
А в нього є український паспорт?
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0
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