ВИДЕО. Украинский полузащитник забил первый гол за молодежку МЮ
Закери Бауманн выступает за команду «Манчестер Юнайтед» U-18
Сегодня, 27 января 2024 года, состоялся матч чемпионата Англии U-18 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лидса». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.
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На 31-й минуте поединка произошел знаковый момент для 17-летнего полузащитника Закери Бауманна, родители которого являются мигрантами из Коломыи. Украинец забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» U-18.
Несмотря на то, что Закери Бауманн родился в Болтоне (Великобритания), в будущем он все равно может быть заигран за сборные Украины разных возрастных категорий.
ВИДЕО. Украинский полузащитник забил первый гол за молодежку МЮ
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