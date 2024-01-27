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  4. ВИДЕО. Украинский полузащитник забил первый гол за молодежку МЮ
Англия
27 января 2024, 18:26 |
869
0

ВИДЕО. Украинский полузащитник забил первый гол за молодежку МЮ

Закери Бауманн выступает за команду «Манчестер Юнайтед» U-18

27 января 2024, 18:26 |
869
0
ВИДЕО. Украинский полузащитник забил первый гол за молодежку МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Закери Бауманн

Сегодня, 27 января 2024 года, состоялся матч чемпионата Англии U-18 между командами «Манчестер Юнайтед» и «Лидса». Победу со счетом 4:0 одержали хозяева поля.

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На 31-й минуте поединка произошел знаковый момент для 17-летнего полузащитника Закери Бауманна, родители которого являются мигрантами из Коломыи. Украинец забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» U-18.

Несмотря на то, что Закери Бауманн родился в Болтоне (Великобритания), в будущем он все равно может быть заигран за сборные Украины разных возрастных категорий.

ВИДЕО. Украинский полузащитник забил первый гол за молодежку МЮ

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Манчестер Юнайтед видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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