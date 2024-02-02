Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины

Футбольный журналист Владимир Зверов сообщил, что полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Закери Бауманн хочет выступать за сборную Украины.

«Недавно мне о нем рассказал главный тренер юношеской сборной Украины (U-17). Там есть поддержка и желание самого юноши играть за Украину. В «Манчестер Юнайтед» поддержат его, если Закери вызовут в украинскую сборную.

Он очень техничный, отлично работает с мячом. У этого парня высокий футбольный интеллект», – рассказал Зверов.

У 17-летнего Закери Бауманна есть украинский и английский паспорт, его родители являются мигрантами из Коломыи. Недавно он забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» U-18.