Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Закери Бауманн хочет представлять украинскую сборную
Футбольный журналист Владимир Зверов сообщил, что полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Закери Бауманн хочет выступать за сборную Украины.
«Недавно мне о нем рассказал главный тренер юношеской сборной Украины (U-17). Там есть поддержка и желание самого юноши играть за Украину. В «Манчестер Юнайтед» поддержат его, если Закери вызовут в украинскую сборную.
Он очень техничный, отлично работает с мячом. У этого парня высокий футбольный интеллект», – рассказал Зверов.
У 17-летнего Закери Бауманна есть украинский и английский паспорт, его родители являются мигрантами из Коломыи. Недавно он забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» U-18.
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