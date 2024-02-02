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  4. Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Англия
02 февраля 2024, 11:04 |
5039
11

Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины

Закери Бауманн хочет представлять украинскую сборную

02 февраля 2024, 11:04 |
5039
11
Полузащитник Манчестер Юнайтед изъявил желание играть за сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Закери Бауманн

Футбольный журналист Владимир Зверов сообщил, что полузащитник молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Закери Бауманн хочет выступать за сборную Украины.

«Недавно мне о нем рассказал главный тренер юношеской сборной Украины (U-17). Там есть поддержка и желание самого юноши играть за Украину. В «Манчестер Юнайтед» поддержат его, если Закери вызовут в украинскую сборную.

Он очень техничный, отлично работает с мячом. У этого парня высокий футбольный интеллект», – рассказал Зверов.

У 17-летнего Закери Бауманна есть украинский и английский паспорт, его родители являются мигрантами из Коломыи. Недавно он забил первый гол за «Манчестер Юнайтед» U-18.

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Манчестер Юнайтед сборная Украины по футболу Владимир Зверов
Источник Профутбол Digital
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Комментарии 11
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Vitaliy_yatsenko
Так хлопець з Тернопільщіни і говорить вдома виключно Українською. Тому тут і так все зрозуміло. Через 3-4 роки у нас буде дуже багато таких талантів, бо діти 13-14 років виїхали через війну і зараз активно грають у різних дитячих школах. Мова про тисячі дітей. Зрозуміло, що з них у дорослий футбол потрапить 1 відсоток, але це будуть десятки хлопців. Вже зараз ми бачимо 17-18 річних, як Волошин з Реалу, які виїхали в 15, а в 17 вже стукаються в двері дублів хороших команд. 
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+1
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turist86
Справжній гуцул
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0
Александр
Еще пару лет забвения и российский футбол уничжат окончательно .пусть скажут спасибо старому маьяеу .Украинский футбол ожидает прогрессс
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-1
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BallsToTheWall
У него может быть хоть 5 паспортов, но законоПРОЕКТ  о множественном гражданстве Зеленский внёс на рассмотрение в Раде только чуть больше недели назад.  Утвердят ли? хз
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-4
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