Грандиозная революция Рэтклиффа. Что значит переход Беррады из МанСити в МЮ

Поздно вечером 20 января на официальном сайте «Манчестер Юнайтед» появилась новость, масштаб которой пока крайне тяжело понять и осознать простым болельщикам, но о фундаментальности которой уже вовсю судачат все ведущие футбольные эксперты Британии. Речь идет о назначении Омара Беррады новым генеральным директором «красных дьяволов».

До этого Беррада работал в «Барселоне», а с 2011 года был неразрывно связан со всеми успехами «Манчестер Сити». Непосредственно перед уходом в «Манчестер Юнайтед» функционер являлся операционным директором всей City Football Group, курируя одиннадцать клубов на пяти континентах. Иными словами, этот человек отвечал за стратегию развития и функционирования всей футбольной экосистемы, выстроенной эмиратскими инвесторами во главе с шейхом Мансуром, нынешним вице-президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

В британских СМИ уверены, что заманить личность такого калибра как Омар Беррада на «Олд Траффорд» удалось исключительно благодаря правой руке нового совладельца «Манчестер Юнайтед» сэра Джима Рэтклиффа спортивному директору компании INEOS сэру Дэйву Брэйлсфорду.

Брэйлсфорд приходил работать в INEOS, имея репутацию человека, в совершенстве овладевшего искусством убеждения. Во многом благодаря этому спортивным проектам компании Рэтклиффа удалось достичь определенных успехов, однако даже в Британии никто не ожидал, насколько быстро Брэйлсфорду удастся убедить Берраду переехать из «голубой» половины Манчестера в «красную».

И пускай в «Манчестер Сити» в последние дни всячески пытаются приуменьшить роль Беррады в успехах «горожан» и всей корпорации City Football Group, большинство экспертов уверены – Брэйлсфорду и «Манчестер Юнайтед» посчастливилось провернуть великолепную кадровую операцию, за счет которой удалось не только усилить кадровый потенциал топ-менеджмента «красных дьяволов», но и ослабить одного из главных конкурентов в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге.

О стратегической важности приглашения Беррады в «Манчестер Юнайтед» также может свидетельствовать тот факт, что мажоритарные акционеры «красных дьяволов» братья Джоэл и Аврам Глейзеры через СМИ пытаются представить вопрос с назначением экс-топ-менеджера «Манчестер Сити» в их клуб именно как их собственную идею, которая лишь была согласована с Рэтклиффом, но не исходила от него. Иными словами, человек даже не успел еще начать работать на своем посту, а за лавры идейного вдохновителя по его приглашению в руководстве МЮ уже наметилась «внутривидовая конкуренция».

Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Беррада (справа)

На самом деле, к решению пригласить Берраду в «Манчестер Юнайтед» пришли именно на фоне многомесячных консультаций с командой Рэтклиффа еще по ходу процедуры продажи английскому миллиардеру части акций «красных дьяволов». Поговаривают, что на одну из встреч Джим взял с собой Брэйлсфорда и тот, выступая на базе «Манчестер Юнайтед» несколько раз по ходу своей речи повторил, словно мантру, одно и то же утверждение: «Этот клуб должен стать для всех его работников ключевым вызовом в вопросе производительности действий».

По данным британских инсайдеров, именно эти убеждения Брэйлсфорда и стали ключевым аргументом для Беррады в пользу переезда на «Олд Траффорд». Столь целеустремленному и пребывающему в постоянном поиске лучших решений человеку, как Омар Беррада, был остро необходим новый вызов, и в «Манчестер Юнайтед» он получил его в полной мере.

С «Манчестер Сити» Беррада сделал уже фактически все, что мог. Ныне клуб готов продолжать свое доминирование в английской Премьер-лиге и без него. Омар и другие топ-менеджеры, изначально помогавшие инвесторам из ОАЭ сделать из «горожан» настоящего града современного футбола, взрастили свирепого бегемота, пожирающего буквально все на своем пути. После этого суть деятельности высшего руководства в «Манчестер Сити» сводилась к банальному поддержанию уровня, и работе над тем, как бы все добытое не упустить и не разрушить.

В нынешнем «Манчестер Юнайтед» Берраде придется фактически все начинать с начала, и это огромная мотивация и ответственность, которых так жаждал теперь уже бывший операционный директор City Football Group. Важным показателем качества проделанной Брэйлсфордом работы является и то, в какой тишине состоялась эта «манчестерская кража века». До последнего в СМИ не было никакой информации о возможности подобной кадровой рокировки, но она состоялась.

Сейчас в прессе активно судачат о том, какими игроками «Манчестер Юнайтед» попытается усилиться в оставшиеся несколько дней работы январского трансферного окна, но в головах Рэтклиффа и Брэйслфорда, кажется, находится абсолютно иной план. Идея состоит в создании комитета по трансферам, который существует в «Манчестер Сити», и лишь после этого – к поиску и согласованию подходящих кандидатов. Скорее всего, подобная структура заработает уже летом, и именно тогда стоит ждать важных входящих трансферов для МЮ.

Прямо сейчас Рэтклифф и его спортивный топ-менеджер из INEOS затевают грандиозную революцию, которая накроет «Манчестер Юнайтед» в ближайшие месяцы. Ключевой задачей для Беррады станет приведение трансферной деятельности «красных дьяволов» в соответствие к статусу самого клуба, все еще являющегося главным грандом английского футбола, по крайней мере, по количеству титулов в элитарном национальном дивизионе.

Getty Images/Global Images Ukraine. Сэр Джим Рэтклифф, Эрик тен Хаг, сэр Дэйв Брэйлсфорд (слева направо)

Как ранее «Манчестер Сити», Рэтклифф и Брэйслфорд хотят усилить управленческое звено клуба лучшими специалистами, и приглашение Беррады – лишь самое начало. Уже сейчас в британских СМИ вовсю судачат о готовности «Манчестер Юнайтед» перевербовать спортивного директора «Ньюкасла» Дэна Эшворта, который все еще находится на ранней стадии выстраивания своего проекта с «сороками». Последнее обстоятельство может помешать «красным дьяволам», но теперь у них есть Брэйслфорд, которому удалось убедить даже Берраду из стана главного конкурента, а с Эшвортом, очевидно, будет попроще, так как оба функционера прекрасно ладят друг с другом.

Также вскоре можно ожидать появления в «Манчестер Юнайтед» и Пола Митчелла, которого сватают на должность руководителя отдела селекции. 42-летний англичанин зарекомендовал себя специалистом высочайшего уровня по предыдущей работе в «Саутгемптоне», «Тоттенхэме», а еще компании Red Bull GmbH, где Митчелл отвечал за селекцию в «Лейпциге», а также за операционные вопросы в «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Ред Булл Брагантино». Здесь в конкурентах у «Манчестер Юнайтед» значится «Рома», где Митчеллу якобы готовы предложить должность спортивного директора, и номинально это выглядит более интересным вариантом с точки зрения личностной карьеры, но опять же: это если не учитывать фактор Брэйслфорда.

Как видим, в конце декабря минувшего года Джим Рэтклифф не просто так просил болельщиков «Манчестер Юнайтед» запастись терпением. Новый совладелец «красных дьяволов», который отныне отвечает за спортивный вектор развития клуба, благодаря своим помощникам прекрасно понимает, что «рыба гниет с головы», а потому любые перемены нужно начинать делать с топ-менеджмента, а уже затем искать для «Олд Траффорд» новых звезд, способных со временем сравниться, а возможно, и превзойти достижения Райана Гиггза, Пола Скоулза, Бобби Чарльтона, Роя Кина, Рио Фердинанда и многих других кумиров прошлых лет для фанатов МЮ…