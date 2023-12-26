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Англия
26 декабря 2023, 22:30 |
522
0

Новый совладелец МЮ просит у болельщиков запастись терпением

Джим Рэтклифф намерен вернуть клуб на вершину

26 декабря 2023, 22:30 |
522
0
Новый совладелец МЮ просит у болельщиков запастись терпением
Sky Sports. Джим Рэтклифф

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед», а также будет заниматься всеми футбольными операциями, отметил, что не стоит ждать быстрого возвращения на вершину.

«Мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы сможем добавить спортивный успех к тем финансовым показателям, которые есть у МЮ. Но на это понадобится время и терпение».

«В спорте нет гарантий, но мы нацелены вернуть команду на вершину английского и европейского футбола», – сказал Рэтклифф.

МЮ в нынешнем сезоне уже вылетел из еврокубков, а в АПЛ идет на 8-й позиции.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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