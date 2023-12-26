Новый совладелец МЮ просит у болельщиков запастись терпением
Джим Рэтклифф намерен вернуть клуб на вершину
Бизнесмен Джим Рэтклифф, который приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед», а также будет заниматься всеми футбольными операциями, отметил, что не стоит ждать быстрого возвращения на вершину.
«Мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы сможем добавить спортивный успех к тем финансовым показателям, которые есть у МЮ. Но на это понадобится время и терпение».
«В спорте нет гарантий, но мы нацелены вернуть команду на вершину английского и европейского футбола», – сказал Рэтклифф.
МЮ в нынешнем сезоне уже вылетел из еврокубков, а в АПЛ идет на 8-й позиции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Руководство каталонцев следило за нашим соотечественником на протяжении нескольких лет
Иньяки Пенья рассказал о конкуренции с тер Штегеном