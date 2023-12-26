Новый совладелец МЮ просит у болельщиков запастись терпением

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который приобрел 25% акций «Манчестер Юнайтед», а также будет заниматься всеми футбольными операциями, отметил, что не стоит ждать быстрого возвращения на вершину.

«Мы осознаем нашу ответственность. Я уверен, что мы сможем добавить спортивный успех к тем финансовым показателям, которые есть у МЮ. Но на это понадобится время и терпение».

«В спорте нет гарантий, но мы нацелены вернуть команду на вершину английского и европейского футбола», – сказал Рэтклифф.

МЮ в нынешнем сезоне уже вылетел из еврокубков, а в АПЛ идет на 8-й позиции.