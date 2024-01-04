Новая главная надежда МЮ. Четыре ключевых факта о Джиме Рэтклиффе

В канун Рождества Манчестер Юнайтед официально объявил о том, что семья Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций клуба, заключила соглашение о продаже 25% от их количества британскому бизнесмену Джиму Рэтклиффу. Принадлежащая этому миллиардеру компания INEOS в ближайшее время возьмет на себя значительные финансовые обязательства, а также будет управлять операционной деятельностью "красных дьяволов" в футбольной сфере.

По сообщениям из СМИ, за четвертую часть акций Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф заплатил порядка 1,44 миллиарда евро. Также новый совладелец манкунианского клуба гарантирует выделение порядка 300 миллионов евро инвестиций на нужды "красных дьяволов". Публично Рэтклифф уже обратился к фанатам Манчестер Юнайтед и попросил их подождать, а еще миллиардер заявил об амбициозном плане "вернуть МЮ туда, где ему самое место – на вершину английского, европейского и мирового футбола".

Чтобы узнать получше нового совладельца Манчестер Юнайтед, предлагаем вашему вниманию четыре ключевых факта о Джиме Рэтклиффе…

Самый богатый человек Великобритании

71-летний Джим Рэтклифф пользуется в Великобритании славой достаточно тихого бизнесмена, который не стремится быть в топе медийной активности. Еще в 1998 году он основал компанию INEOS, которая специализируется на химической промышленности и является одной из наиболее мощных в этой отрасли в масштабах мировой экономики. По оценкам на 2021 год, оборот INEOS составлял 60 миллиардов фунтов, что быстро сделало ее создателя и собственника Джима Рэтклиффа необычайно богатым.

В частности, Рэтклифф в мае 2018 года был назван самым богатым человеком Великобритании с размером состояния, оцениваемым в 21,05 миллиард фунтов. В 2023 году авторитетное издание Sunday Times выпустило свою версию самых состоятельных людей государства, и в нем Рэтклифф занял вторую строчку с показателем состояния в 29,688 миллиардов фунтов. Опередил нового совладельца Манчестер Юнайтед только Гопичанд Хиндуджа (35 миллиардов фунтов), который родился и вырос в Индии, а подданным Великобритании стал только в 1997 году. Поэтому, если брать во внимание исключительно этнических британцев, то именно Рэтклифф является самым богатым из островитян.

Болельщик Манчестер Юнайтед

Для фанатов Манчестер Юнайтед очень важно, что одним из совладельцев и ключевых фигур в их любимом клубе станет человек, для которого "красные дьяволы" не являются очередным бизнес-активом, который должен исключительно пополнять личный кошелек. После многолетних страданий с семьей Глейзеров, которые фактически опустили спортивные интересы клуба в списке собственных приоритетов ниже финансовых, Рэтклифф, получивший на откуп все дела в футбольной сфере, действительно может изменить ситуацию к лучшему.

Все дело в том, что Рэтклифф уже давно через высказывания в прессе давал понять, что само упоминание названия Манчестер Юнайтед заставляет его сердце начинать биться все быстрее и быстрее. Этот клуб является любимым в футболе для британского миллиардера, и ранее Джим рьяно критиковал Глейзеров и их советников за ряд принятых решений – в частности, за приглашение экс-хавбека Шахтера Фреда, на которого "красные дьяволы" в 2018 году потратили 59 миллионов евро, а через пять сезонов отпустили в Фенербахче всего за 9 миллионов…

"Манчестер Юнайтед потратил сумасшедшие суммы денег на трансферном рынке с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел (в 2013 году – прим. авт.), и они, мягко говоря, добились крайне плохих результатов. Честно говоря, работа клуба была просто ужасной. Они приглашали не тех тренеров, покупали на рынке всех без разбора. Они выбросили деньги в окно, например, на таких футболистов, как Фред", – заявлял Рэтклифф.

Владеет французской Ниццей и швейцарской Лозанной

В подзаголовке мы отмечали, что Джим Рэтклифф уже активно инвестирует в футбол. Задолго до прихода в Манчестер Юнайтед, бизнесмен обзавелся двумя активами в этой сфере – швейцарской Лозанной и французской Ниццей.

Владельцем Лозанны Рэтклифф стал в 2017 году. На тот момент дела у 7-кратного чемпиона Швейцарии шли, мягко говоря, так себе. Это и помогло британцу стать собственником интересного для него футбольного актива, хотя в прессу тогда никаких деталей о сумме сделки так и не просочилось.

Рэтклифф и менеджеры INEOS после покупки Лозанны говорили, что собираются "сделать важный шаг в футбол высшего класса", а также помочь команде вернуться в еврокубки, но… На выходе в судьбе швейцарского клуба мало что изменилось. Вскоре после смены собственника Лозанна в очередной раз за последние годы вылетела из элитарного дивизиона, затем на два сезона вернулась, а минувший чемпионат снова провела в Челлендж лиге. Сейчас Лозанна снова является одним из аутсайдеров швейцарской Суперлиги, и не исключено, что по итогам сезона-2023/24 опять понизится в классе, несмотря на все громкие надежды и обещания инвесторов из Британии.

Getty Images. Джим Рэтклифф

Что касается французской Ниццы, то собственником этого клуба Рэтклифф стал в августе 2019 года. При этом, сделка обошлась Джиму всего в 100 миллионов евро. После того "орлята", которые четырежды становились чемпионами Франции (в уже далеких 50-х годах минувшего века), продолжали оставаться крепким середняком Лиги 1, а вот в текущем сезоне активно пытаются навязать чемпионскую гонку Пари Сен-Жермен наряду с Монако, Брестом и в значительно меньшей степени – Лиллем и Марселем.

Примечательно, что из-за того, что Рэтклифф является собственником Ниццы у Манчестер Юнайтед могут возникнуть проблемы в следующем сезоне, если "красные дьяволы" квалифицируются в Лигу чемпионов или Лигу Европы. В частности, в случае, если Ницца также завоюет путевку в ЛЧ, то МЮ могут дисквалифицировать, так как по правилам УЕФА клубы с общим владельцем могут выступать в еврокубках, но только тогда, когда одна команда напрямую выходит в Лигу чемпионов, а вторая – в Лигу конференций. Что правда, юристы "красных дьяволов", возможно, отыщут какие-то лазейки, ведь фактическим владельцем клуба все равно остается семья Глейзеров, а Рэтклифф пока будет распоряжаться только четвертью от всех акций манкунианцев.

Сторонник Брексит и налогообложения Монако

1 февраля 2020 года Великобритания официально перестала быть членом Европейского Союза вследствие процесса по выходу государства из этого объединения, получившего название Брексит. Джим Рэтклифф был ярым сторонником этой процедуры, однако впоследствии подвергся обструкции со стороны гражданского общества и СМИ, когда изменил юридическое место жительства с Великобритании на Монако, что дало ему возможность минимизировать расходы на налоги.

До отъезда в Монако Рэтклифф являлся третьим по величине налогов индивидуальным плательщиком в Великобритании. Примечательно, что решение о смене "налогового гражданства" Джим принял вскоре не только после Брексита, но и после того, как покойная королева Елизавета II посвятила его в рыцари за «заслуги перед бизнесом и инвестиции».

По оценкам специалистов, получение официального статуса резидента Монако позволило Рэтклиффу и всем его компаниям сэкономить на налоговых отчислениях порядка 4 миллиардов фунтов. В самом INEOS категорически отказались комментировать такое решение своего ключевого акционера и владельца, сославшись на невозможность разглашения личных данных сотрудников и руководства.

Впоследствии Рэтклифф оправдался перед британцами той логикой, что переехал в Монако уже после выхода на пенсию, желая продлить свою жизнь в более приемлемом для него климате: "Я уехал из Британии уже после достижения пенсионного возраста. На солнце я надеюсь прожить еще немного".

Сейчас Рэтклифф живет фактически на два дома: часть времени он проводит в британском Гэмпшире, а часть – в Монако. Возможно, с приобретением 25% акций Манчестер Юнайтед в этом вопросе что-то изменится, особенно если Джим захочет вовсю погрузиться в решение ключевых кадровых проблем первой команды, проводящей очередной крайне слабый сезон…

Текст: meta.ua/sport