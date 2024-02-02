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Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
01.02.2024 22:15 – FT 3 : 4
Манчестер Юнайтед
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Англия
02 февраля 2024, 01:00 | Обновлено 02 февраля 2024, 01:15
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Вулвз – Ман Юнайтед – 3:4. Драма для Волков и Дьяволов. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча-триллера 22-го тура Английской Премьер-лиги

02 февраля 2024, 01:00 | Обновлено 02 февраля 2024, 01:15
113
0
Вулвз – Ман Юнайтед – 3:4. Драма для Волков и Дьяволов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 февраля состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».

Проигрывая в два мяча, Волки совершили камбэк! На 85-й минуте Макс Килман, которого ранее сватали в сборную Украины, забил второй гол для хозяев (2:3), а на 90+5-й минуте Педру Нету сравнял счет (3:3).

Однако 18-летний хавбек Кобби Майну на 7-й компенсированной минуте забил свой первый гол в АПЛ и принес гостям из Манчестера победу в драматичном поединке (4:3).

АПЛ. 22-й тур, 1 февраля

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 3:4

Голы: Сарабия, 71 (пен), Килман, 85, Нету, 90+5 – Рэшфорд, 5, Хойлунд, 22, Мактоминей, 75, Мейну, 90+7

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Кобби Мейну (Манчестер Юнайтед).
90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Вулверхэмптон).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Макс Килман (Вулверхэмптон).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
71’
ГОЛ ! С пенальти забил Пабло Сарабия (Вулверхэмптон).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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