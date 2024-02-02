Вулвз – Ман Юнайтед – 3:4. Драма для Волков и Дьяволов. Видео голов и обзор
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Вечером 1 февраля состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вулверхэмптон» и «Манчестер Юнайтед».
Проигрывая в два мяча, Волки совершили камбэк! На 85-й минуте Макс Килман, которого ранее сватали в сборную Украины, забил второй гол для хозяев (2:3), а на 90+5-й минуте Педру Нету сравнял счет (3:3).
Однако 18-летний хавбек Кобби Майну на 7-й компенсированной минуте забил свой первый гол в АПЛ и принес гостям из Манчестера победу в драматичном поединке (4:3).
АПЛ. 22-й тур, 1 февраля
Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед – 3:4
Голы: Сарабия, 71 (пен), Килман, 85, Нету, 90+5 – Рэшфорд, 5, Хойлунд, 22, Мактоминей, 75, Мейну, 90+7
Видео голов и обзор матча
События матча
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