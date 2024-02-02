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Англия
02 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 02 февраля 2024, 02:02
65
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Мы доказали, что наша команда стойкая и показывает дух»

Наставник МЮ доволен победой над «Вулверхэмптоном»

02 февраля 2024, 01:59 | Обновлено 02 февраля 2024, 02:02
65
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы доказали, что наша команда стойкая и показывает дух»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подбил итоги тяжелейшей победы над «Вулверхэмптоном» (4:3) в матче 22-го тура АПЛ.

«В конце концов, все могло бы не пойти так, потому что час мы доминировали в игре, не допуская почти ни одного момента возле своих ворот, но создали много, забили хорошие голы. Мы должны были вести 3-0 или 4-0.

Это демонстрирует хороший дух и то, что эта команда устойчива. Не стоит позволять сопернику вернуться к 3-2 или 3-3, этого не должно произойти, но, конечно, мне очень приятно, когда вы стаете победителями, и это дает отличный импульс.

Майну забил отличный гол. Кобби добился потрясающего прогресса, у него есть отличные навыки, которые нужны современному полузащитнику. Он может защищаться и атаковать, достаточно хорошо готов физически для того, чтобы делать и то, и другое. И он cпокоен.

Конечно, мы не должны столько пропускать. В начале сезона мы тоже полностью доминировали, а затем упускали преимущество. Надо более ответственно подходить к таким моментам, у нас очень опытная команда. Надо справляться с такими ситуациями.

Рэшфорду нужен был гол, конечно. Но это замечательный командный гол. Мы забивали и другие голы такого типа, после комбинаций. Мы задействуем много игроков, затем переводим мяч на другую сторону и забиваем отличный гол», – заявил нидерландский специалист.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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